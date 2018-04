Legia Warszawa. Michał Kucharczyk przywrócony do pierwszego składu

Tylko 11 dni trwał rozbrat 27-letniego skrzydłowego z pierwszym zespołem mistrzów Polski. Michał Kucharczyk wraca z trzecioligowych rezerw Legii Warszawa do głównej drużyny. Doświadczony zawodnik jest jednym z najbardziej utytułowanych piłkarzy w historii klubu z Łazienkowskiej.

Kucharczyk został odsunięty od pierwszego zespołu w sobotę 24 marca, a więc podczas przerwy na mecze reprezentacji Polski.

Tak naprawdę opinia publiczna nie poznała przyczyn takiej decyzji trenera Romeo Jozaka. Pojawiło się wiele spekulacji. Sam szkoleniowiec przyznał, że myśli o szybki powrocie piłkarza do jego zespołu, ale ten najpierw musi zastanowić się nad pewnymi sprawami. Dodatkowym powodem była także nie najlepsza forma piłkarza po kontuzji.

W trzecioligowych rezerwach Kucharczyk miał wracać do dobrej dyspozycji. Tymczasem okazało się, że nie może w nich występować. Powody były prozaiczne. Zgodnie z przepisami PZPS, zawodnik, który zaprezentował się w co najmniej 25 spotkaniach w Ekstraklasie, nie może grać w rezerwach.

W sobotę skrzydłowy z tego powodu nie mógł wystąpić w spotkaniu ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Zaplecze pierwszego zespołu przegrało 2-3.

To zapewne przyspieszyło decyzję o jego powrocie. Jozak myślał, że Kucharczyk wróci do składu po ligowym spotkaniu z Pogonią Szczecin w najbliższy weekend w Warszawie. Tymczasem stało się to już w środę, 4 kwietnia.

Kucharczyk w marcu świętował rozegranie 300. spotkania w barwach Legii. Jest najbardziej utytułowanym z obecnie grających w warszawskim klubie. Zdobył z nim cztery mistrzostwa Polski, a także pięć pucharów kraju.

Oświadczenie Romeo Jozaka na stronie Legii:

"Kiedy podejmowałem decyzję o przesunięciu Michała do rezerw, moim jedynym celem było dobro drużyny i samego zawodnika, od którego oczekiwałem odpowiedniej reakcji. Zakładałem, że docelowo będzie to miało konstruktywny wpływ na zespół i wierzę, że tak się stało.

Postawa Michała, jaką zaobserwowałem w ostatnich dniach, przekonała mnie do szybszego przywrócenia go do zajęć z drużyną. Decyzję oraz jej powody przedstawiłem pozostałym zawodnikom i spotkała się ona z ich pełną aprobatą. Przed nami decydująca faza sezonu, jesteśmy zmotywowani do walki i wierzymy, że razem jako drużyna możemy wyjść z tej rywalizacji zwycięsko".