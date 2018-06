Legia Warszawa. Mistrzów Polski przepełnia przedsezonowa satysfakcja

Legia Warszawa jest w połowie drogi do nowego sezonu Lotto Ekstraklasy i z kroków tego lata postawionych wydaje się bardzo zadowolona. – Przepełnia nas satysfakcja wywołana przygotowaniami. Pracowaliśmy znakomicie i mamy nadzieję, że praca ta zaprocentuje już w meczach o punkty – na łamach klubowej strony cieszył się trener mistrzów Polski Dean Klafurić.

Warszawianie mają za sobą dwa sparingowe spotkania. Oba wygrane, ze Stalą Mielec 3-2 i Mazurem Karczew aż 5-1. Drużyna jest wciąż w powijakach, ale Klafurić dostrzegł wiele aspektów w grze jego podopiecznych, z których można wyciągać pozytywne wnioski.



- Jesteśmy wraz z całym sztabem bardzo usatysfakcjonowani. Wykonaliśmy nasz plan zarówno jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne, jak i aspekty taktyczne. Dobrze, że udało nam się to przejść bez poważniejszych urazów, choć oczywiście zdarzały się jakieś małe. Cieszymy się również ze wsparcia, które nam tutaj okazano i warunków jakie tutaj mieliśmy – czy to jeśli chodzi o jedzenie w restauracji, czy znakomite boisko - wyraził radość.

- Dziękuję każdemu w hotelu, naszemu greenkeeperowi – każdy był w swojej pracy doskonały, dzięki czemu warunki mieliśmy wspaniałe. Najważniejsi są jednak piłkarze, a ja mogę tylko serdecznie im pogratulować za ciężką pracę i dyscyplinę w zespole, bo skupiali się wyłącznie się na pracy i na treningach – Chorwat podsumował letni okres przygotowawczy w wykonaniu tegorocznych zdobywców Pucharu Polski i mistrzów kraju, który ci przepracowali w Warce.

Co do składu warszawskiego zespołu na najbliższych dwanaście miesięcy jest wciąż sporo znaków zapytania. Także tych dotyczących zawodników przebywających w klubie na zasadzie wypożyczenia. Klafurić jeszcze żadnych zagadek w tej kwestii rozwiązywać nie ma zamiaru. – O losach tych graczy zadecydujemy po skończeniu obozu. W przyszłym tygodniu na pewno będziemy wiedzieli, kto z nami zostanie. Niełatwo to stwierdzić, bo wszyscy pracowali ciężko i każdy z nich ma przed sobą świetlaną przyszłość oraz możliwości ku temu, by pewnego dnia zagrać w Legii. Może nie w tym sezonie, ale w przyszłości na pewno – zastrzegł.

Teraz przed stołecznymi stopniowe podkręcanie treningowego tempa. Wszystko po to, aby drużyna była w optymalnej formie na pierwsze ze spotkań o miliony euro z UEFA, czyli starcie z Cork City w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Wyjazd do Irlandii czeka zespół 10 lipca, rewanż osiem dni później w Warszawie.

- Plany są takie, żeby trochę zwolnić z intensywnością treningów i przygotować się na pierwszy mecz kwalifikacyjny z Cork City. Będziemy się więc skupiać na naszych założeniach taktycznych. Mamy także przed sobą dwa sparingi – z Viitorulem, a także naszymi przyjaciółmi dwa dni później, z którymi zagramy na głównej płycie. W tych dwóch meczach każdy zawodnik zagra po 90 minut. Jutro także mamy grę treningową, w której wszyscy dostaną godzinę gry. Jutro więc na piłkarza przypadnie 60 minut, zaś w następnych meczach każdy zagra po 90 – Klafurić przedstawił plany na najbliższe tygodnie oraz sobotni sparing z Górnikiem Łęczna.