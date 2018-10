Legia Warszawa. Ricardo Sa Pinto: Mecz z Wisłą jak z każdym innym rywalem

Trener piłkarzy Legii Warszawa Ricardo Sa Pinto nie uważa, żeby niedzielny mecz 12. kolejki z Wisłą Kraków był istotniejszy od innych spotkań Ekstraklasy. "Mentalność jest zawsze taka sama: walczymy o trzy punkty" - podkreślił na konferencji prasowej Portugalczyk.

Historia rywalizacji Legii z Wisłą sięga lat 20. poprzedniego stulecia. Licząc wszystkie rozgrywki zespoły zmierzyły się ze sobą 166 razy i mają po 60 wygranych. To także drużyny zajmujące dwa czołowe miejsca w ligowej tabeli wszech czasów.

"Czy gramy z Wisłą, czy z kimkolwiek innym, mentalność jest zawsze taka sama: walczymy o trzy punkty. Wiadomo, że w takich meczach jest coś wyjątkowego ze względu na historię obu klubów, ale to są szczegóły. Na tym poziomie piłkarze są zawsze zmotywowani. To po prostu kolejne spotkanie, tylko akurat zmierzą się rywale o bogatej historii i z największą liczbą trofeów w polskim futbolu" - powiedział Sa Pinto.

Szkoleniowiec przyznał też, że nie jest łatwo przygotować zespół w trakcie przerwy na zgrupowania drużyn narodowych.

"Jesteśmy dumni, że tylu piłkarzy naszego klubu gra w swoich reprezentacjach, ale z drugiej strony oczywiście zależy nam na tym, żeby wszyscy brali udział w zajęciach. Tylko wtedy jest możliwość przeprowadzenia pełnych treningów. Reprezentanci krajów wrócili ze zgrupowań zmęczeni, więc musieliśmy dostosować ćwiczenia, odpowiednio zmniejszając ich intensywność" - przyznał Portugalczyk, który 10 października obchodził 46. urodziny.

Trener Legii potwierdził, że kontuzji nabawił się bramkarz Radosław Cierzniak.

"Radek miał problem z nogą podczas treningu w czwartek i nie będzie mógł wystąpić. Ale to nie wygląda na długotrwały uraz. Na szczęście mamy do dyspozycji Arkadiusza Malarza, lidera i kapitana zespołu, i Radosława Majeckiego, które też jest dobrym rozwiązaniem. Jest zdeterminowany, żeby zagrać, bardzo ciężko na to pracuje" - zaznaczył.

Sa Pinto ma nadzieję, że w ciągu kilku najbliższych tygodni do składu powróci Jarosław Niezgoda. W czerwcu 23-letni napastnik przeszedł zabieg kardiologiczny i od tego czasu nie wystąpił w żadnym meczu.

"Wrócił już do treningów, to dobra wiadomość. Ale nie jest jeszcze gotowy na mecze. Dopiero wraca do zespołu. W przyszłym tygodniu lub w kolejnych zobaczymy, jak przebiega jego integracja z drużyną. Na razie cieszymy się, że wykonał pierwszy krok" - poinformował portugalski szkoleniowiec.

Legia zmierzy się z Wisłą w Warszawie w niedzielę o 18. Gospodarze są na drugim miejscu w tabeli z dorobkiem 21 punktów, podobnie jak prowadząca Lechia Gdańsk. "Biała Gwiazda" jest na trzeciej pozycji z 20 punktami.



