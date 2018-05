Legia Warszawa sprowadzi Bartosza Kapustkę?

Działacze mistrzów Polski, Legii Warszawa, szukają wzmocnień. Jak ustalił Eurosport.Interia.pl, blisko zatrudnienia w klubie z Łazienkowskiej 3 jest Bartosz Kapustka. 21-letni pomocnik znakomicie spisał się podczas mistrzostw Europy w 2016 roku. Potem jednak jego kariera mocno przystopowała. Ostatnie dwa sezony były dla niego praktycznie stracone. Teraz może się odbudować.

Kapustka po zakończeniu bardzo udanego dla niego Euro 2016, przeszedł z Cracovii do Leicester City. Drużyna, do której trafiał w tamtym momencie, była mistrzem Anglii.

Młody piłkarz kosztował pięć milionów euro. Wiadomo było, że w nowym zespole Polakowi łatwo nie będzie, ale chyba nikt nie spodziewał się, że ten transfer będzie tak nieudany.

Wychowanek Tarnovii Tarnów ośmiokrotnie znalazł się w kadrze zespołu na mecze Premier League, ale nie dostał szansy ligowego debiutu. W pierwszej drużynie "Kapi" zagrał tylko trzy razy w wyjściowym składzie: dwukrotnie w Pucharze Anglii i raz w starciu Pucharu Ligi Angielskiej. Do tego doszło 10 występów w drugim zespole z Leicesteru. Łącznie w 14 spotkaniach strzelił trzy gole i miał asystę. Na murawie przebywał tylko 1066 minut.

Latem zeszłego roku Kapustka został wypożyczony do niemieckiego Freiburga. Wydawało się, że w nowym zespole będzie miał szansę na odbudowanie formy. Niestety, Polak nie dostawał wielu szans. Rzadko siadał nawet na ławce.



Kapustka zagrał w Bundeslidze zaledwie 232 minuty w siedmiu meczach. Zdobył bramkę w potyczce z Wolfsburgiem. Do tego dołożył 53 minuty w dwóch spotkaniach w Pucharze Niemiec i dwa występy w rezerwach. Razem na boisku przebywał w ciągu całego sezonu tylko 434 minut.

Nikomu nie trzeba tłumaczyć, że dla zawodnika, który miał tak udany początek w seniorskiej piłce, to tragiczne statystyki.

Kapustka ma kontrakt z Leicester City do końca czerwca 2021 roku. Jak ustaliliśmy, w angielskim klubie z chęcią jednak go rozwiążą. 21-latek wkrótce może zostać wolnym zawodnikiem i wtedy będzie mógł za darmo trafić do nowego zespołu.

Dowiedzieliśmy się, że pomocnik jest blisko Legii Warszawa. Wydaje się, że w stolicy utalentowany piłkarz mógłby się odbudować.

