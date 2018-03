Legia Warszawa. Timothy Bielic na testach

Legia Warszawa testuje kolejnego młodego piłkarza ze Stanów Zjednoczonych. Od wtorku z zespołem juniorów starszych trenować będzie Timothy Bielic, reprezentujący na co dzień szkółkę Sockers FC Chicago.

Zdjęcie Romeo Jozak /Newspix

Bielic uznawany jest za oceanem na spory talent, czego dowodem są występy w juniorskich reprezentacjach USA. Piłkarz z rocznika 2001 występować może jako „ósemka” lub „dziesiątka”, a wyróżnia się dobrym podaniem i strzałem z dystansu. W oko trenerowi Romeo Jozakowi wpadł ponoć już w 2015 roku, gdy kadra Stanów Zjednoczonych do lat 14 zawitała do Chorwacji, by rozegrać tam turniej.

Prawdziwym testem Bielicy, który ma polskie korzenie, będzie turniej w Duesseldorfie, który zaplanowano na najbliższy weekend. Młodzi piłkarze Legii rywalizować w nim będą m.in. z Borussią Moenchengladbach i Huddersfield Town.

W zimowym oknie transferowym mistrzowie Polski pozyskali innego Amerykanina Briana Iloskiego (UCLA Bruins), który zdążył już zadebiutować w Ekstraklasie.

