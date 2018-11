Legia Warszawa. Trener Sa Pinto: Przed nami trudny mecz z Pogonią

- Pogoń jest bardzo silną drużyną, jej piłkarze biegają bardzo dużo i są mocni na własnym stadionie. Przed nami trudny mecz, ale jesteśmy na niego gotowi - powiedział trener Legii Ricardo Sa Pinto przed piątkowym spotkaniem ekstraklasy z Pogonią w Szczecinie (godz. 20.30).

W tabeli po 14 kolejkach Legia zajmuje trzecie miejsce (26 pkt), a Pogoń jest ósma (19). Prowadzi Lechia Gdańsk (28). "Portowcy" wygrali pięć z sześciu ostatnich meczów ekstraklasy, a stołeczna drużyna ostatniej porażki doznała 26 sierpnia. Na dodatek w tym sezonie ani razu nie przegrała na wyjeździe (cztery zwycięstwa, dwa remisy).

- Atmosfera w naszym zespole jest bardzo dobra. Pozytywne nastroje dopisują nie tylko w szatni, ale także wokół klubu. Nie chcemy przeoczyć niczego w trakcie przygotowań. Musimy być skupieni na 100 procent. Pogoń jest bardzo silną drużyną, jej piłkarze biegają bardzo dużo i są mocni na własnym stadionie. Przed nami ciężki mecz, ale jesteśmy na niego gotowi - stwierdził Sa Pinto podczas czwartkowej konferencji prasowej.

W poprzedniej serii gier legioniści przed własną publicznością pokonali Górnika Zabrze 4-0. Strzelanie rozpoczął i zakończył Carlitos. W bramce zagrał Radosław Majecki, ale portugalski szkoleniowiec nie powiedział, czy w Szczecinie ponownie wystąpi młody Majecki, który za tydzień skończy 19 lat. - Mamy opcje do wyboru, jeśli chodzi o pozycję bramkarza. Z Pogonią na pewno nie zagrają Mateusz Hołownia, Michał Pazdan i Radosław Cierzniak. Oni wszyscy wciąż dochodzą do zdrowia - podkreślił Sa Pinto.

Trener zapowiedział, że w trzecioligowych rezerwach wystąpią inni zawodnicy mający dotychczas kłopoty zdrowotne, jak Chris Philipps, Jarosław Niezgoda i William Remy.

Po najbliższym weekendzie ligę czeka dwutygodniowa przerwa na mecze reprezentacji. W seniorskiej kadrze biało-czerwonych znalazł się Artur Jędrzejczyk, powołania dostali też inni legioniści, np. Marko Vesovic do ekipy Czarnogóry. - Okres reprezentacyjny jest dla mnie bardzo ważny. Cieszę się, że będę miał większość zawodników do dyspozycji, choć z drugiej strony powołania do kadry także cieszą, bo to wyróżnienia i dla zawodników, i dla klubu. Jestem bardzo dumny ze wszystkich powołań i mam nadzieję, że będzie ich jak najwięcej. Postaramy się wykorzystać najbliższy czas jak najlepiej - dodał Portugalczyk.

Prowadząca w tabeli Lechia podejmie w sobotę w 15. kolejce trzynastą Cracovię. Emocji nie powinno zabraknąć w niedzielę w Białymstoku, gdzie spotkają się wicemistrz Polski i trzecia drużyna poprzedniego sezonu, tj. Jagiellonia i Lech Poznań.

