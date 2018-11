Legia Warszawa w ośrodku Jose Mourinho

Zimowe obozy przygotowawcze piłkarze Legii Warszawa spędzą w ONETROIA Jose Mourinho Training Center w portugalskiej miejscowości Troia, położonej nieopodal Setubal, kilkadziesiąt kilometrów od Lizbony. Ośrodek ten powstał z inicjatywy obecnego menedżera Manchesteru United, który urodził się w Setubal.

Zdjęcie Ośrodek Jose Mourinho /From Official Website

Pierwsze zgrupowanie zaplanowano w dniach 7-18 stycznia, a drugie potrwa od 22 stycznia do 2 lutego. Mistrzowie Polski będą mieli idealne warunki do treningów.

„Obiekt oferuje swoim klientom dwa pełnowymiarowe boiska z naturalną, profesjonalną nawierzchnią, specjalną przestrzeń przeznaczoną dla specjalistycznego treningu bramkarzy oraz 300 m. kw. budynków zawierających m.in. pomieszczenia dla 34 piłkarzy oraz 10 trenerów, salę konferencyjną, strefę SPA oraz pomieszczenia dla sztabu medycznego” – czytamy na stronie stołecznego klubu.

Bazą noclegową będzie Troiaresort - Aqualuz Suite Hotel.

W przeszłości z ośrodka korzystały m.in. Chelsea FC, Bayern Monachium czy Borussia Mönchengladbach.

- Jedziemy tam, bo bardzo dobrze znam to miejsce, jest to słynna Akademia Jose Mourinho. Działa od ok. trzech lat i została zaprojektowana zgodnie z wizją Jose, a on najlepiej wie jakie są potrzeby profesjonalnych drużyn piłkarskich. Cisza, otoczenie, infrastruktura, pogoda i bliskie sąsiedztwo Lizbony, to doskonałe warunki do przeprowadzenia zimowego obozu przygotowawczego. Dzięki licznym kontaktom w Portugalii w tym czasie będziemy mieć możliwość rozegrania kilku sparingów z drużynami z różnych klas rozgrywkowych. Jest to dobre rozwiązanie dla klubu także ze względów finansowych, więc myślę, że wybraliśmy rozwiązanie z którego każdy będzie zadowolony – zauważył trener Legii Ricardo Sa Pinto.