Legia Warszawa - Wisła Kraków 0-2. Romeo Jozak zawiedziony postawą zespołu

Nierzadkim widokiem po meczach Legii jest Romeo Jozak zgaszony i przede wszystkim nierozumiejący tego, co stało się na murawie. Chorwacki trener tak też wyglądał po przegranym 0-2 spotkaniu z Wisłą Kraków. - Czuję się zawiedziony postawą mojego zespołu - mówił na pomeczowej konferencji prasowej.

Zdjęcie Romeo Jozak /Newspix

W warszawskiej drużynie nie ma miejsca na półśrodki. Albo wygrywa po co najmniej przyzwoitych występach - takich jak z Lechią w Gdańsku 3-1 Lechi czy z Lechem w Warszawie 2-1 - albo dostaje baty, a jej gra wywołuje u kibiców zgrzytanie zębów. Tak było, gdy do stolicy przyjechały Jagiellonia Białystok czy właśnie "Biała Gwiazda". Obie ekipy triumfowały dwiema bramkami i przy Łazienkowskiej czuły się jak u siebie.

I tych właśnie różnic Jozak nie może zrozumieć. Oczekuje od podopiecznych, aby za każdym razem grali ma miarę możliwości. A gdy tego nie dokonują, to trudno mu ukrywać wściekłość. - Brakowało nam wszystkiego. Energii, pomysłu, pasji do gry, szybkości podejmowania decyzji, a przez to też klarownych sytuacji. Czuję się bardzo, ale to bardzo zawiedziony postawą mojego zespołu - Chorwat tradycyjnie dla siebie nie owijał w bawełnę podczas spotkania z mediami.

Zmuszony był też odszczekiwać własne słowa z poprzednich dni. Dotyczyło to porównań legionistów z najlepszym z wiślaków - Przed meczem zapewniałem, że mamy w składzie kilku Carlitosów. Po meczu chcę zareagować i stwierdzić, że Carlitos na boisku był jeden. I to niestety nie w mojej drużynie, a w Wiśle - Jozak nie mógł odżałować słabego występu drużyny.

Trener Legii pomimo czasem ostrych opinii nie załamuje rąk. Na kilku porażkach sezon jego drużyny się bowiem nie kończy. - Szybko uleciała z nas dziś energia. Z poprzednich pięciu meczów w Warszawie wygraliśmy tylko dwa. Teraz przed nami przerwa na kadrę, więc cieszę się, że będziemy mogli spokojnie potrenować. A w tym tygodniu napotkaliśmy na kilka problemów wynikających z urazów, chorób itp. Mamy w sobie jednak wiele odwagi i myślimy tylko o punktach, które możemy zdobyć, a nie tych, które już straciliśmy - zapewniał szkoleniowiec obrońców tytułu.



