Legia Warszawa - Wisła Płock. Klafurić: Jesteśmy gotowi

- Gramy ostatnio często, ale nie ma mowy o zmęczeniu. Przed nami najważniejsze meczu sezonu i jesteśmy na nie gotowi - powiedział trener Legii Dean Klafurić. Mecz z Wisłą Płock jutro przy Łazienkowskiej o godz. 18.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Trener Legii Dean Klafurić po zwycięstwie nad Arką Gdynia w finale Pucharu Polski TV Interia

Zobacz relację na żywo z meczu Legia Warszawa - Wisła Płock

Reklama

Relacja z meczu Legia - Wisła P. na żywo na urządzenia mobilne

- Zobaczymy, kto jutro zagra od początku. Uważaliśmy, że Jarosław Niezgoda da radę zagrać od początku. Co do Eduardo to mam do niego duże zaufanie. Jarek był ostatnio na badaniach, mam nadzieję, że będzie gotowy na jutrzejsze spotkanie - przyznał trener Legii.



- Wiemy, że przegraliśmy poprzedni mecz z Wisłą Płock w Warszawie. Analizowaliśmy niedawno to spotkanie. Podobnie jak ich niedawne spotkanie z Lechem. To poważny zespół, co wskazuje zresztą ich miejsce w tabeli. Nie ma dla nas różnicy, jaki jest terminarz, bo wszystko zweryfikuje boisko - powiedział Klafurić.

- Mecz z Arką był inny niż z Jagiellonią, kontrolowaliśmy mecz. W końcówce finału Pucharu Polski zabrakło nam koncentracji. W Białymstoku ciężko nam się grało. Zbierali dużo drugich piłek, mają wysokich zawodników. Możemy być jednak zadowoleni z tego, jak wyglądała nasza gra w defensywie - stwierdził obrońca Legii Inaki Astiz.

- Wisła Płock prezentuje się bardzo dobrze. Piłkarze wiedzą o co grają, wciąż mają szansę na kwalifikacje do europejskich pucharów. Ale my myślimy o sobie i koncentrujemy się na naszym występie - dodał obrońca Legii.

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę grupy mistrzowskiej

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę grupy spadkowej