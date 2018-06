Legia Warszawa. "Wojskowi" w sparingowej formie. Kante trafia

W pierwszym sparingu podczas zgrupowania w Warce Legia wygrała 3-2 z pierwszoligową Stalą Mielec. Bramki dla mistrzów Polski zdobyli Michał Kucharczyk, Jose Kante oraz Cafu.

- Przyglądamy się rozwiązaniom, które trenowaliśmy przez ostatnie dwa tygodnie i które chcieliśmy wdrożyć podczas sparingu. Szczególnie taktyczne rozwiązania – mówił po meczu ze Stalą trener mistrzów Polski Dean Klafurić.

- Za nami drugi mecz sparingowy, a w zasadzie pierwszy, bo ten w Warszawie można powiedzieć, że traktowaliśmy jako trening. Plan na dziś był taki, że każdy zawodnik rozegra po 45 minut, więc udało się go zrealizować. Są zawodnicy, którzy zaprezentowali się bardzo dobrze, zaskoczyli mnie pozytywnie, ale i tacy, którzy trochę rozczarowali, więc mamy dużo materiału do analizy - kontynuował.

- Młodzi zawodnicy, którzy wrócili z wypożyczeń, udowadniają mi, że zasługują na to, by grać w Legii. Nawet, jeśli nie są na to gotowi dziś, to w przyszłości mogą być dla nas dużym wzmocnieniem. Brakuje nam Jarka Niezgody, wiadomo, że bez niego mamy dużo bardziej utrudnione zadanie. Tym bardziej cieszy gol Jose Kante. Ten transfer to bardzo dobre rozwiązanie, będzie dla nas bardzo pomocny - Klafurić cieszył się z gry drugiego, po powrocie Mateusza Wieteski, letniego wzmocnienia Legii.

Sam zainteresowany także tryskał humorem.

- Co mam powiedzieć? Pierwszy mecz, pierwszy bramka, bardzo się cieszę, że mogłem pomóc drużynie. Miałem cichą nadzieję, że uda się strzelić, więc tym bardziej cieszy ten gol. Czuję jednak, że mogę dać z siebie dużo więcej. Podczas okresu przygotowawczego czuć zmęczenie i czasem reaguje się wolniej, niż normalnie - mówił Kante.



- To dopiero mój początek w zespole, dopiero poznaję zawodników i na boisku i poza nim. Koledzy przyjęli mnie najbardziej fantastycznie. Imponuje mi postawa wszystkich legionistów, widać, że wszyscy są głodni gry, zostawiają serce na boisku na treningach. Szkoda straconych dziś bramek, ale tak jak mówiłem, jesteśmy w trakcie obozu, dopiero wracamy do dyspozycji po ubiegłym sezonie. Taka jest kolej rzeczy, trzeba tylko kontynuować pracę, bo wszystko zmierza we właściwy kierunku - stwierdził napastnik wykupiony przez warszawian z Wisły Płock.

Kolejny mecz sparingowy Legia rozegra ostatniego dnia czerwca, gdy zmierzy się z Górnikiem Łęczna.



Legia Warszawa - Stal Mielec 3-2 (2-2)

Bramki: 1-0 Kucharczyk (2.), 2-0 Kante (14.), 2-1 Banaszewski (30.), 2-2 Prokić (41.), 3-2 Cafu (65.)