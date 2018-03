Legia - Wisła Kraków 0-2. Mistrz Polski oddala się od tytułu. Jozak nie bez winy

Były duże wzmocnienia, były piękne słowa o mistrzostwie na koniec sezonu i wielkich planach na przyszłość. Jednak na ten moment Legia Warszawa pod wodzą Romeo Jozaka jest zespołem chybotliwym niczym statek podczas sztormu.

Chorwat, który w mocnych słowach krytykuje swoich piłkarzy na pewno nie jest bez winy. Nieustanne zmiany w pierwszej jedenastce, dziwne decyzje taktyczne – to właśnie jego znak rozpoznawalny. Nie inaczej było w przegranym meczu z Wisłą Kraków (0-2).

Niezrozumiałe decyzje Jozaka

Bardzo dobry mecz przeciwko Lechii Gdańsk rozegrał Jarosław Niezgoda. To właśnie 23-letni napastnik grający na środku ataku strzelił pierwszego gola dla Legii, popisując się sprytnym strzałem po podaniu Marko Vesovicia. Jednak w meczu z Wisłą Kraków Polak pojawił się na murawie dopiero w 62. minucie w miejsce Sybastiana Szymańskiego. Tymczasem Eduardo, który rozpoczął mecz na środku, zagrał do końca i niestety niczym się nie wyróżnił. Tak naprawdę Chorwat do tej pory rozegrał w barwach Legii jedno dobre spotkanie – ze Śląskiem Wrocław. Fakt, że jest rzucany na różne pozycje na pewno mu nie pomaga – wcześniej wychodził w pierwszym składzie na prawym skrzydle oraz jako cofnięty napastnik. Co więcej – Niezgoda, mimo choroby, w sobotę wyznał, że czuje się dużo lepiej i nie został uwzględniony w pierwszej jedenastce. Tymczasem Eduardo, który przez cały tydzień walczył z wirusem i trenował raz w tygodniu wyszedł od początku. Gdzie tu logika? 35-letni zawodnik po poważnych kontuzjach, który nie grał w poprzednim klubie miał mieć więcej sił od młodego Niezgody?

Kolejne zmiany – z Lechią na prawej stronie zagrał Michał Kucharczyk, który również strzelił gola. Tym razem wszedł z ławki w drugiej odsłonie. William Remy? Może grać na pozycji defensywnego pomocnika, ale wcześniej równie udanie prezentował się na środku obrony, gdzie tym razem zagrał wracający po kontuzji Inaki Astiz. Hiszpan, podobnie jak cała defensywa, zawiódł. Co jeszcze? Vesović jest kreatywny, potrafi zaskoczyć rywali, co pokazał w starciu z Lechem, ale został wystawiony na prawej obronie, choć na jego pozycji mógł wystąpić Mauricio, a do dyspozycji trenera był jeszcze Artur Jędrzejczyk. W takim meczu reprezentant Czarnogóry przydałby się w pomocy obok Mączyńskiego i Cafu, a nawet wyżej. Legia grając u siebie miała atakować i tłamsić rywali, ale wydaje się, że nieustanne zmiany personalne i taktyczne Jozaka tylko jej w tym przeszkadzają, o czym dalej...

Trener bez winy?

- Brakowało nam wszystkiego. Energii, pomysłu, pasji do gry, szybkości podejmowania decyzji, a przez to też klarownych sytuacji. Czuję się bardzo, ale to bardzo zawiedziony postawą mojego zespołu – krytykował Jozak swój zespół. Słusznie? Tak. Legioniści zawiedli na całej linii. Problem w tym, że nie po raz pierwszy pod wodzą Chorwata i nie po raz pierwszy po wznowieniu rozgrywek.

Szkoleniowiec zimą szybko dostał piłkarzy, którzy jak wspominał w wywiadzie dla ”Piłki Nożnej” właściciel Legii Dariusz Mioduski byli ”numerami jeden” na swoich pozycjach. Chodzi o Domagoja Antolicia, Marko Vesovicia, Williama Remy’ego i ściągniętego przez Jozaka Eduardo, a dopiero później do zespołu dołączyli Chris Philipps, Cafu i Mauricio. Oczywiście, Antolić został zawieszony za kartki, Eduardo dochodził do siebie po kontuzji w trakcie przygotowań, ale biorąc pod uwagę poczynione wzmocnienia i tak Chorwat mógł mówić o komforcie pracy. Dostał zawodników, których chciał.

Niestety, zmiany w ustawieniu zespołu na boisku i duże rotacje w składzie są domeną Jozaka. Momentami wygląda to tak, jakby szkoleniowiec Legii zastanawiał się nad wyborem jedenastki do ostatniej chwili. Trener nie jest bez winy, a zachowuje się tak, jakby wszystko co złe dotyczyło tylko piłkarzy. Fakt, to oni biegają po murawie i zarabiają największe pieniądze w Lotto Ekstraklasie, ale to Jozak nakreśla taktykę i przydziela zadania na boisku. Jednak w niedzielę brak zgrania był aż nadto widoczny. Przykład pierwszy z brzegu? Remy i Cafu dublowali się, nie wiedzieli co robić i w efekcie Francuz rozegrał chyba najsłabsze spotkanie odkąd trafił na Łazienkowską.

Jednak wszystkie decyzje podejmuje Jozak. I trzeba to napisać po kolejnym słabym, jeśli nie beznadziejnym występie – zespół z Warszawy nie wygląda na drużynę godną mistrzostwa Polski. Nie przy tych inwestycjach, a zwłaszcza zapowiedziach Jozaka, który gwarantował tytuł. A przecież miało być tak pięknie...

Liczby nie kłamią

Biorąc pod uwagę tylko zespoły zajmujące miejsca w pierwszej ósemce Legia ma dodatni bilans jedynie z Zagłębiem Lubin (zwycięstwa 2-1 i 3-2). Natomiast dwa razy przegrała z Jagiellonią (0-1 i 0-2), nie potrafiła pokonać Korony Kielce (2-3 i 1-1) oraz miała gorszy bilans bramkowy w starciach z: Lechem Poznań (0-3 i 2-1), Górnikiem Zabrze (1-3 i 1-0), Wisłą Płock (1-0 i 0-2) i Wisłą Kraków (1-0 i 0-2).

Mało tego, żaden z zespołów plasujących się w pierwszej czwórce nie przegrał więcej spotkań u siebie od Legii – ekipa z Warszawy opuszczała Łazienkowską pokonana po raz trzeci w obecnym sezonie. Dla porównania - Jagiellonia poległa dwa razy, Lech nie zanotował porażki, a Górnik przegrał zaledwie jedno spotkanie. To także świadczy o tym, że w klubie ze stolicy Polski droga do ”mistrzostwa” będzie długa i bardzo wyboista. Czy zakończy się sukcesem?

