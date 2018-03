Legia – Wisła Kraków 0-2. Pazdan: Praca, praca i jeszcze raz praca

- W rundzie jesiennej mieliśmy serię spotkań, w których nie traciliśmy goli. Teraz za łatwo je tracimy - kręcił głową po porażce z Wisłą Kraków reprezentacyjny obrońca Legii Michał Pazdan.

Zdjęcie Michał Pazdan zatrzymuje Jesusa Imaza z Wisły. /Tomasz Jastrzębowski /Newspix

- To jest niepokojące, że nie udaje nam się zapobiec sytuacjom. Zatem czeka nas praca, praca i jeszcze raz praca - podkreślał Pazdan w rozmowie z Canal+ Sport.

"Pazdek", zapytany o to, czy zmiana taktyki, jaką zespołowi zaordynował Romeo Jozak, nie powoduje zamieszania w obronie, odpowiedział:





- W każdym zespole, gdy jest dużo zmian, to nie ma automatyzmów. Trudno mówić o tym, abyśmy mogli w ciemno ze sobą grać. Nie zmienia to faktu, że w Ekstraklasie to my powinniśmy dominować i wygrywać - zaznaczył Michał.

Zagadnięty o to, czy Carlitos jest najlepszym piłkarzem Ekstraklasy, uniknął jednoznacznej odpowiedzi:





- Carlitos stwarza przewagę, świetnie się porusza, ale nie wiem czy jest najlepszy w Ekstraklasie. My też mamy takich zawodników. Carlitos pokazuje piłkarską jakość i to jest pewne - chwalił wiślaka legionista.

Co było momentem przełomowym Derbów Polski?

- Zaraz po przerwie mieliśmy główkę Eduardo. Szkoda, że nie wykorzystaliśmy tego. Mogłoby się to inaczej potoczyć - żałował.

Jak Michał poradzi sobie z tą porażką wobec zaczynającego się już jutro zgrupowania reprezentacji Polski, z jego udziałem?



- To okres, z którym większość nas, doświadczonych zawodników miało już styczność. Musimy wyciągnąć wnioski, a nie załamywać się. Po porażkach dłużej się dochodzi do siebie, będziemy mieć więcej przemyśleń po tym spotkaniu - stwierdził Pazdan.

Jak czuje się wobec faktu, że może stracić miejsce w wyjściowym składzie reprezentacji Polski? Thiago Cionek ostatnio we Włoszech został wybrany zawodnikiem meczu, a pozycja Kamila Glika jest niepodważalna.

- Wiem, że moja dyspozycja nie jest taka, jakiej się spodziewałem. Stać mnie i całą formację obronną, całą defensywną grę całego zespołu Legii stać na więcej - odpadł doświadczony defensor.

- Thiago to bardzo dobry zawodnik, życzę mu bardzo dobrze. Nic, tylko mu pogratulować. Zaczynałem z nim w Jagiellonii, graliśmy razem przez trzy miesiące, nadal mamy świetny kontakt. Bardzo dobrze mu życzę - zapewnił Michał Pazdan.

