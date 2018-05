Lotto Ekstraklasa: Legia Warszawa wydała oświadczenie ws. mistrzowskiej fety

Władze Legii Warszawa po raz pierwszy zabrały głos w sprawie zamieszania z mistrzowską fetą i ewentualnym przeniesieniem jej z Poznania do Warszawy w razie triumfu stołecznych w tegorocznych rozgrywkach Lotto Ekstraklasy. "Decyzję (...) uważamy za złą i szkodliwą dla polskiej piłki" - czytamy w komunikacie, który pojawił się dziś na stronie internetowej warszawian.

Przypomnijmy. Piłkarze Legii w razie wywalczenia w Poznaniu mistrzostwa Polski otrzymają medale po powrocie do Warszawy w niedzielny wieczór. Na stadionie Lecha nie będzie fety i ceremonii dekoracji mistrzów Polski. Nie będzie też świętowania dla kibiców. Wszystko, jak podano, ze względów bezpieczeństwa.



Legia Warszawa w czwartek wydała w tej sprawie komunikat. O zaistniałą sytuację, która do tej pory w Lotto Ekstraklasie nie miała precedensu, oskarżyła Lecha Poznań. Poniżej prezentujemy całe oświadczenie władz warszawskiego klubu (pisownia oryginalna).



"W związku z podjętą przez spółkę Ekstraklasa decyzją o nieorganizowaniu ewentualnej ceremonii wręczenia trofeum i złotych medali w Poznaniu informujemy, że w przypadku zdobycia przez Legię Warszawa tytułu Mistrza Polski, uroczystość odbędzie się w Warszawie, w poniedziałek, w godzinach popołudniowych. Ze względu na konieczność zdobycia niezbędnych pozwoleń o szczegółach poinformujemy wkrótce.



Jednocześnie informujemy, że jako Legia nie zabieraliśmy dotąd publicznie głosu w sprawie przeniesienia ceremonii, ponieważ chcielibyśmy skupić się na przygotowaniach sportowych do ważnego meczu. Niestety obserwujemy medialne próby przerzucenia na nas odpowiedzialności za decyzję, którą uważamy za złą i szkodliwą dla polskiej piłki. Stanowczo podkreślamy, że przeniesienie do Warszawy ewentualnej ceremonii wręczenia trofeum i medali to skutek inicjatywy Lecha Poznań, popartej przez zarząd Ekstraklasy. Przedstawiciele Legii, podczas wspólnej rozmowy, wyrazili jednoznaczne negatywne stanowisko Klubu w tej sprawie. Wydany komunikat Ekstraklasy potwierdza jedynie fakt, że przyjęliśmy podjętą decyzję do wiadomości, a nasze argumenty i propozycje nie spotkały się z akceptacją rozmówców.



Dziś skupiamy się przede wszystkim na tym, aby w niedzielę na boisku wywalczyć tytuł Mistrza Polski. Podejmujemy też duży trud organizacyjny, aby w przypadku pozytywnego scenariusza umożliwić naszym kibicom wspólne celebrowanie zdobycia trofeum."



Przed ostatnią kolejką Legia ma 67 punktów i o trzy wyprzedza Jagiellonię Białystok. Jeżeli broniący tytułu warszawscy piłkarze nie przegrają w Poznaniu z Lechem, to bez oglądania się na wynik spotkania Jagiellonii z Wisłą Płock wywalczą mistrzostwo. Klub z Białegostoku potrzebuje natomiast swojego zwycięstwa oraz porażki lidera. Początek niedzielnych meczów o godzinie 18:00.