Lotto Ekstraklasa: Piłkarze Legii Warszawa fetowali mistrzostwo Polski

Ekstraklasa SA poinformowała, że jeszcze w niedzielę odbędzie się w trybie pilnym posiedzenie Komisji Ligi, dotyczące niedokończonego meczu 37. kolejki Lecha Poznań z Legią Warszawa. Spotkanie zostało przerwane z powodu niewłaściwego zachowania miejscowych kibiców w 77. minucie przy stanie 2-0 dla gości. Piłkarze Legii w szatni rozpoczęli już mistrzowską fetę.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Obrońca Lecha Poznań Rafał Janicki przed meczem z Legią. Wideo INTERIA.TV

"W związku z wydarzeniami na meczu 37. kolejki Lech Poznań - Legia Warszawa informujemy, że decyzje ws. przerwanego meczu w Poznaniu podejmie Komisja Ligi. Posiedzenie odbędzie się w trybie pilnym jeszcze dziś, gdy członkowie Komisji otrzymają raport meczowy delegata PZPN" - napisano na Twitterze Ekstraklasy SA.



W 77. minucie sędzia Daniel Stefański przerwał mecz z powodu rac rzucanych przez poznańskich kibiców na boisko. Kilka minut później kilkudziesięciu fanów "Kolejorza" wbiegło na boisko. W tym momencie na murawie pojawiło się ok. 200 policjantów, którzy zaczęli zaprowadzać porządek.



Goście po golach Domagoja Antolicia i Michała Kucharczyka prowadzili 2-0.



Po zejściu z boiska piłkarze i działacze Legii cieszą się w szatni ze zdobycia mistrzostwa kraju. Wszystko bowiem wskazuje na to, że otrzymają walkower 3-0.



Do wywalczenia tytułu wystarczył im remis w Poznaniu, bez oglądania się na wynik spotkania wicelidera Jagiellonii Białystok z Wisłą Płock (gospodarze wygrali 2-1).