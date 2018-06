Mateusz Hołownia podpisał kontrakt z Legią Warszawa

Legia Warszawa pokazała, że dba o utrzymanie w drużynie zarówno doświadczenia, jak i powiewu świeżej krwi. Klub w poniedziałek ogłosił bowiem przedłużenie umowy z 34-letnim Inakim Astizem, ale też piętnaście lat młodszym Mateuszem Hołownią. Utalentowany boczny obrońca z mistrzami Polski związał się do 2022 roku.

Astiz, który podpisał kontrakt do 2019 roku, przez co spędzi w Warszawie już dziesiąty sezon, to przy Łazienkowskiej przeszłość i teraźniejszość, Hołownia to zdecydowanie melodia świeżości. Choć w pierwszym zespole zadebiutował w meczu o Superpuchar Polski z Zawiszą Bydgoszcz już w lipcu 2014 roku, to wciąż na swoje nazwisko w koszulce z „eLką” na piersi musi pracować. Ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Ruchu Chorzów, w którym był podstawowym zawodnikiem i jednym z nielicznych pozytywnych akcentów spadkowicza z Nice I Ligi. Na zapleczu Ekstraklasy uzbierał 29 meczów, które – będąc przecież lewym obrońcą - uświetnił trzema bramkami.

Teraz urodzony w maju 1998 roku defensor spróbuje wykonać kolejny krok naprzód w krótkiej karierze i stać się ważną postacią stołecznej ekipy. Najważniejsze dla niego, że w procesie tym będzie miał wsparcie z klubowej góry. - Zdecydowaliśmy się dać szanse Mateuszowi i innym młodym zawodników, którzy w ostatnim czasie bardzo rozwinęli się na wypożyczeniach. Mamy w stosunku do nich wysokie oczekiwania, wezmą udział w przygotowaniach do nowego sezonu i sprawdzimy, czy będą gotowi grać na poziomie pierwszej drużyny. Mateusz to utalentowany lewy obrońca, cieszymy się więc, że związał się z nami czteroletnim kontraktem. Chcemy budować przyszłość na takich zawodnikach – cieszył się na łamach oficjalnej strony internetowej klubu dyrektor techniczny Legii Ivan Kepcija.

Choć najważniejsza piłkarska impreza roku, czyli mistrzostwa świata, startuje lada moment, to przy Ł3 rozpoczęły się przygotowania do kolejnego sezonu klubowego. W poniedziałek drużyna, pozbawiona oczywiście zawodników, którzy pojechali na mundial, wróciła z wakacji do treningów i już w niedzielę 17 czerwca zagra pierwszy sparing presezonu. Rywalem będzie Mazur Karczew.