Mateusz Wieteska wraca do Legii Warszawa

Mateusz Wieteska podpisał w czwartek pięcioletni kontrakt z Legią Warszawa - poinformował stołeczny klub. 21-letni obrońca wraca do zespołu mistrza Polski po półtorarocznej przerwie.

Reprezentant młodzieżówki był szkolony w klubowej akademii Legii, występował później w drużynie rezerw i był wypożyczony do seniorskich zespołów Dolcana Ząbki i Chrobrego Głogów. Ostatni sezon spędził w Górniku Zabrze, zdobywając dla beniaminka ekstraklasy siedem goli.



"Cieszymy się z powrotu Mateusza Wieteski, który wiele lat spędził w naszej Akademii i ma Legię w sercu. Przychodzi do nas po fantastycznym sezonie w Górniku, gdzie bardzo się rozwinął i zasłużył na szansę w Legii. Mateusz jest także reprezentantem Polski do lat 21. Mam nadzieję, że jego radość z gry i młodość dadzą pozytywną wartość naszemu zespołowi. Na takich piłkarzach nam zależy" - przyznał dyrektor techniczny Legii Ivan Kepcija.



Wieteska w czwartek po raz pierwszy ćwiczył z nowym zespołem, a w poniedziałek wyjedzie z nim na zgrupowanie do Warki.