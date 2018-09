Michał Kucharczyk: Z Lechem splamimy koszulki własną krwią

Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Legia Warszawa przygotowała limitowaną serię koszulek meczowych w ciemnoczerwono-złotych barwach. Ich debiut nie mógł przypaść na lepszy mecz niż niedzielna wojna z Lechem Poznań. Michał Kucharczyk zapewnił, że zrobi wszystko, aby w ligowym klasyku splamić bitewną krwią unikatowy trykot.

- Czuję się bardzo dobrze. Trenerzy zaaplikowali nam w ostatnich tygodniach naprawdę ciężkie treningi. Myślę jednak, że w najbliższym czasie wyjdzie nam to na dobre, a to przełoży się na wyniki. Co do nowej koszulki - cieszę się, że mogłem wystąpić w akcji promocyjnej. Mam nadzieję, że własną krwią splamimy tę koszulkę i do końca sezonu będziemy walczyć tak jak w meczu z Lechem - oto wypowiedź "Kuchego" z piątkowej konferencji prasowej. Ostatnia jej część nie była oczywiście przypadkowa, wręcz przeciwnie. Było to nawiązanie do najnowszej marketingowej inicjatywy warszawskiego klubu.

Kolorystyka limitowanej serii strojów meczowych nawiązuje do heroizmu i poświęcenia Polaków w dramatycznej walce o wolną i niepodległą ojczyznę. Na koszulce dominuje barwa ciemnoczerwona, krwista, a symbol Legii, eLka w kółeczku, logo „niepodległa" oraz wszystkie logotypy sponsorskie umieszczone są na koszulce w kolorze złotym, symbolizującym chwałę, dumę i wielkość.

- Chcieliśmy, żeby koszulka była z jednej strony nietypowa, ale z drugiej wyraźnie nawiązywała do historycznych, czerwonych kompletów strojów meczowych. Jednocześnie, przez minimalistyczne opakowanie zależało nam na podkreśleniu jej unikatowego wzornictwa i jakości. Wierzymy, że dla naszych kibiców będzie stanowiła niepowtarzalną formę upamiętnienia tak ważnego wydarzenia, jakim jest stulecie odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę - zapewniał dyrektor marketingu Legii Warszawa Jerzy Staruchowicz, cytowany przez klubową stronę internetową.

Początek meczu Legia - Lecha w niedzielę o godzinie 18 na Stadionie Wojska Polskiego w Warszawie.