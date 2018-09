Miedź - Legia 1-4. Carlitos: Biegać, walczyć, biegać, walczyć

W sobotnim meczu 9. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa wygrała na wyjeździe z Miedzią Legnica 4-1 (1-1), a formą błysnął Carlitos. Hiszpański napastnik zdobył bramkę na 3-1 (trzeci ligowy gol w sezonie) i zanotował ważną asystę przy trafieniu Cafu na 1-0. Po spotkaniu piłkarz z Alicante nie krył zadowolenia z powodu dyspozycji zespołu prowadzonego przez portugalskiego trenera Ricardo Sa Pinto.

- Nie bałem się o to, że przez pewien czas nie mogłem zdobyć bramki, bo najważniejsze było przede wszystkim zdobycie trzech punktów dla drużyny, choć oczywiście strzelony gol mnie cieszy. To był bardzo trudny dla nas mecz, w Ekstraklasie w ogóle nie ma łatwych spotkań. W pierwszej połowie mieliśmy trochę kłopotów, ale w drugiej wyszliśmy zdecydowanie odmienieni. Trener i sztab bardzo dobrze przygotowali nas do tego spotkania. Po zmianie stron graliśmy dużo lepiej, chodź Miedź cały czas nie odpuszczała – powiedział Carlitos, cytowany przez oficjalną stronę mistrzów Polski.

- Analizowaliśmy grę naszych rywali, wiedzieliśmy, że potrafią grać w piłkę, ale dzisiaj nie pozostawiliśmy im zbyt wiele miejsca. Klucz do zwycięstwa był dzisiaj następujący: biegać, walczyć, biegać, walczyć, biegać, walczyć... W tygodniu trenowaliśmy bardzo ciężko i byliśmy na to gotowi – przyznał Hiszpan.

Dzięki wygranej Legia awansowała na trzecie miejsce w ligowej tabeli. Do prowadzącej Lechii Gdańsk traci już tylko punkt.



W niedzielę swoje mecze rozegrają Jagiellonia Białystok i Piast Gliwice.