Pogoń - Legia 2-1. Szymański: Musimy być bardziej odpowiedzialni

- W meczu z Pogonią nasza gra nie wyglądała tak, jak byśmy tego chcieli, ale były też momenty, kiedy graliśmy dobrze w piłkę – powiedział po spotkaniu w Szczecinie pomocnik mistrzów Polski Sebastian Szymański, cytowany przez oficjalną stronę internetową Legii.

Legia Warszawa nie zachwyciła w piątkowym meczu 15. kolejki Lotto Ekstraklasy. Po dość przeciętnej grze przegrała na wyjeździe 1-2 z będącą na fali Pogonią Szczecin.





- Pogoń grała fajnie w piłkę, tak samo jak my w niektórych fragmentach spotkania. Gospodarze wykorzystali to co mieli, my natomiast nie potrafiliśmy stworzyć dogodnej sytuacji do strzelenia gola. Może gdybyśmy zdobyli wcześniej bramkę na 1-2, inaczej by się to wszystko potoczyło – zastanawiał się Szymański.

- Nie ma co jednak gdybać, musimy wrócić do Warszawy i ciężko pracować, żeby ta forma była wyższa. Nie możemy się załamywać, musimy cały czas iść do przodu, bo wiadomo, że do końca sezonu jeszcze możemy się gdzieś potknąć, ale chcemy jak najszybciej wyjść na prowadzenie i dotrwać tam do końca sezonu. (...) Musimy być bardziej odpowiedzialni w naszej grze, tracić mniej, a strzelać więcej. Jestem pewny, że ustabilizujemy naszą formę – przyznał młodzieżowy reprezentant Polski.

Jeśli Lechia Gdańsk pokona w sobotę u siebie Cracovię, ucieknie Legii już na pięć punktów.