PP: Górnik - Legia 1-1. Jozak: Przekazaliśmy wiadomość Lechowi i Jagiellonii

W pierwszym meczu półfinału Pucharu Polski Legia Warszawa zremisowała w Zabrzu z Górnikiem 1-1 (0-0). Przez zdecydowanie większą część spotkania stroną dominującą byli mistrzowie Polski, z których postawy zadowolenia nie krył po ostatnim gwizdku trener Romeo Jozak.

- W ostatnich dniach dużo ze sobą rozmawialiśmy. Zmieniliśmy plan taktyczny, skupiliśmy się na najprostszych rzeczach. Wczoraj był kluczowy dzień, spotkałem się z piłkarzami w szatni i jestem z tego zadowolony, bo zauważyłem pasję i wiarę w zwycięstwo. Nie poddamy się do samego końca ligi. Przekazaliśmy wiadomość Jagiellonii i Lechowi - Legia powraca - powiedział po meczu szkoleniowiec Legii.

- To było dla nas coś więcej niż kolejne spotkanie, szczególnie biorąc pod uwagę sytuację, w której jesteśmy. Potrzebowaliśmy dobrego występu. Na boisku chcieliśmy zobaczyć drużynę. Jestem umiarkowanie zadowolony, bo pokazaliśmy dużo energii, walki i zespołowości – stwierdził Romeo Jozak. - Wciąż jednak znajdujemy się w trudnym momencie sezonu. Widzę jednak w zawodnikach dużą odpowiedzialność, zarówno w szatni, jak i poza nią. Uważam, że powinniśmy wygrać to spotkanie już po pierwszej połowie, ale taka jest piłka. Gratuluję Górnikowi, że się podniósł i potrafił wyrównać. Mieliśmy więcej sytuacji do strzelenia gola, ale ich nie wykorzystaliśmy – dodał.

- Pokazaliśmy, że jako drużyna stanowimy jedność. Nie poddajemy się, fani Legii dziś to widzieli. Wyglądaliśmy jak zespół. Nie mogę nikogo pochwalić indywidualnie, bo dzisiaj cała drużyna spisała się bardzo dobrze. Jarosław Niezgoda wszedł na boisko z ławki i cieszymy się z jego powrotu. Liczymy na niego w następnych spotkaniach – podkreślił Chorwat.

- Kiedy tracisz szatnię, trudno zrealizować jakikolwiek cel. To się czuje. Ja z kolei czuję, że szatnię mam. Wszyscy jesteśmy zjednoczeni, ale nie możemy popełniać błędów. Dziś na boisku zobaczyłem kilka sytuacji, z których jestem zadowolony. W każdej z nich byliśmy drużyną, nawet podczas kłótni z arbitrem – przyznał Jozak.

We wtorkowym spotkaniu w Zabrzu legioniści prowadzili po golu Czarnogórca Marko Vesovica w 61. minucie. Wyrównał niespełna kwadrans później technicznym strzałem z rzutu wolnego Rafał Kurzawa.

Rewanż w Warszawie zaplanowano na 18 kwietnia. Z kolei 7 kwietnie Legia rozegra u siebie ostatni mecz regularnego sezonu Ekstraklasy.



