Radosław Majecki gotowy do walki o miejsce w bramce Legii Warszawa

Radosław Majecki nie zawiódł oczekiwań w swoim debiucie w pierwszej drużynie Legii Warszawa. 18-latek w meczu 1/16 finału Pucharu Polski z Piastem Gliwice nie zdołał zachować czystego konta (1:1), ale był bohaterem serii rzutów karnych, broniąc pierwszy strzał, a później umiejętnie wywołując niepewność u strzelających. Po meczu komplementów pod jego adresem nie szczędził trener Ricardo Sa Pinto.

- Mam trzech wojowników do wyboru na pozycję bramkarza. Nie mogę zdecydować teraz, kto wystąpi w kolejnym meczu, jestem jednak dumny z Radosława Majeckiego. Jesteśmy bardzo zadowoleni z jego postawy. Pokazał, że ma wielkie umiejętności. Jest on gotowy do walki o bluzę z numerem „1” – powiedział portugalski trener.

W tym sezonie Majecki występował dotąd w trzecioligowych rezerwach Legii, dla których rozegrał siedem meczów. Dopiero kontuzja Radosława Cierzniaka sprawiła, że zaczął regularnie łapać się do kadry na mecze pierwszej drużyny. Bliski debiutu był już w Chojnicach, ale w poprzedniej rundzie Pucharu Polski ostatecznie zagrał Arkadiusz Malarz. Teraz role się odwróciły.

– To fajny materiał na bramkarza – ocenił swego czasu młodszego kolegę po fachu Malarz. - Jeśli dalej będzie twardo stąpał po ziemi, będziemy mieli z niego duży pożytek. Widać, że lubi ciężką pracę, realizuje polecenia trenerów i słucha naszych skromnych podpowiedzi. Fajny chłopaczek, trzymamy za niego kciuki. Trzeba się cieszyć, że mamy go u siebie. Pełne słowa uznania. Nie możemy go jednak zagłaskać, bo jest traktowany na równi z nami. Ma tego świadomość, wie, gdzie jest i zdaje sobie sprawę, ile jeszcze pracy przed nim – cytował doświadczonego bramkarza serwis Legia.com.

W młodzieżowych reprezentacjach Polski Majecki rozegrał już 18 meczów. Do Legii mierzący 193 cm bramkarz trafił latem 2013 roku z KSZO Junior Ostrowiec Świętokrzyski. Poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w I-ligowej Stali Mielec, gdzie za swoje występy zbierał bardzo pochlebne opinie.

