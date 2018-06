Rafał Makowski przeszedł z Legii do Zagłębia Sosnowiec

Rafał Makowski w nowym sezonie będzie piłkarzem Zagłębia Sosnowiec. Defensywny pomocnik rozstanie się tym samym po 14 latach z Legią Warszawa. Beniaminek Lotto Ekstraklasy podpisał z 21-latkiem roczny kontrakt z opcją przedłużenia na kolejny sezon.

W poprzednim sezonie Makowski był wypożyczony z Legii do Zagłębia. Teraz zmienił barwy na zasadzie wolnego transferu po tym, jak wygasła jego umowa z klubem z Warszawy.

Teoretycznie sosnowiczanie powinni zapłacić ekwiwalent za wyszkolenie piłkarza. Oba kluby blisko jednak współpracują i osiągnęły porozumienie, na mocy którego Legia teraz nie otrzyma zwrotu kosztów szkolenia, ale za to w przyszłości Zagłębie nie będzie robiło zawodnikowi problemów z powrotem na Łazienkowską.

"Legia to mój drugi dom, każdego dnia dorastałem i rozwijałem się razem z klubem, za co jestem bardzo wdzięczny. Miło będę wracał do każdej chwili spędzonej razem. Życzę powodzenia i do zobaczenia. Mam nadzieje, ze kiedyś jeszcze tu wrócę" - napisał Makowski na Instagramie.

Urodzony w Warszawie piłkarz zadebiutował w Legii w 2015 roku. Łącznie w jej barwach rozegrał siedem meczów.

Wcześniej Legia i Zagłębie porozumiały się w sprawie przedłużenia wypożyczenia do Sosnowca napastnika Vamary Sanogo.

