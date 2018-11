Sandro Kulenović zagra w chorwackiej młodzieżówce?

Sandro Kulenović otrzymał od trenera Roberta Jarniego powołanie do reprezentacji Chorwacji do lat 20. 14 listopada młodzi Chorwaci zagrają w Zagrzebiu towarzysko z Białorusią, a dwa dni później zaplanowano rewanż. Napastnik Legii Warszawa ma już na swoim koncie mecze w kadrze do lat 17 i 19.

Obecna jesień jest w pewnym sensie dla 18-letniego piłkarza przełomowa. Choć piłkarzem Legii jest od lata 2016 roku, w pierwszej drużynie zadebiutował dopiero w tym sezonie. W Ekstraklasie zdołał już zaliczyć pięć występów, rozgrywając w niej łącznie 77 minut. Co więcej, w Białymstoku strzelił w końcówce niezwykle ważnego gola, dającego „Wojskowym” remis w ligowym hicie z Jagiellonią. Z dobrej strony pokazał się również w końcówce meczu z Wisłą Kraków, a w Pucharze Polski wykorzystał „jedenastkę” w serii rzutów karnych z Piastem Gliwice.

- Z każdym meczem czuję większą pewność siebie i mam nadzieję, że to dopiero początek – powiedział po zwycięstwie w Gliwicach.

W lipcu 2016 roku Legia zapłaciła za Kulenovicia Dinamu Zagrzeb 70 tys. euro. Poprzedni sezon mierzący 188 cm napastnik spędził na wypożyczeniu w młodzieżowej drużynie Juventusu. Wiosną walczyć musiał jednak z kontuzjami.