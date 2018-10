Śląsk Wrocław - Legia Warszawa. Sa Pinto spodziewa się niezwykle trudnego zadania

Legia Warszawa stoi przed trudnym zadaniem. W sobotę mistrzowie Polski zagrają na wyjeździe ze Śląskiem. Zespół z Wrocławia ostatnio pokonał w Białymstoku Jagiellonię aż 4-0. – Dlatego wiemy, że to będzie trudny mecz. Rywal jest zmotywowany – mówi trener stołecznej ekipy Ricardo Sa Pinto.

Warszawianie mają na koncie 18 punktów i zajmują czwarte miejsce w tabeli. Do prowadzącej Jagiellonii tracą tylko „oczko”. Śląsk ma w tym momencie 12 punktów i jest na dziewiątej pozycji.

- Oczywiście, to zawsze motywuje, gdy odrabiamy stratę do ligowej czołówki. Gdy zaczynałem mieliśmy stratę pięciu punktów, teraz jest to jeden. Naszym celem jest pozycja lidera, jest jednak więcej drużyn, które mają podobne ambicje – zapewnia portugalski szkoleniowiec drużyny z Łazienkowskiej 3.

- Wszyscy widzieliśmy ostatni mecz Śląska z Jagiellonią Białystok, który wygrali 4-0. To będzie ciężki mecz, rywal jest niezwykle zmotywowany. Śląsk znajduje się w bardzo dobrej formie, to mocna drużyna. Jesteśmy przygotowani na trudny mecz. Mają bardzo skutecznego napastnika, Marcina Robaka, a także szybkich skrzydłowych oraz bardzo silnych pomocników. To drużyna kompletna. Grają zróżnicowany futbol, z jednej strony długo budują akcję, z drugiej szybko przechodzą do kontrataku. Dużo biegają, walczą i wygrywają pojedynki powietrzne.

- Musimy być ostrożni podczas tego meczu, ponieważ Śląsk jest doskonale przygotowany pod względem fizycznym. To może nie być przyjemny mecz do oglądania, spodziewam się dużo walki i pojedynków. Zależy nam, abyśmy przystąpili do meczu w pełni skoncentrowani. Wiemy, że Śląsk może stosować różne warianty taktyczne. To bardzo niebezpieczny zespół. Musimy zwrócić uwagę na to, że nasi rywale po odbiorze piłki szybko przechodzi do fazy ofensywnej. Z pewnością Śląsk będzie do tego spotkania przygotowany w 100 proc. Paweł Stolarski nie może zagrać we Wrocławiu, na tej pozycji mogą wystąpić jednak Artur Jędrzejczyk i Mateusz Wieteska – dodaje trener.

Spotkanie 11. kolejki Lotto Ekstraklasy między Śląskiem a Legią rozpocznie się we Wrocławiu w sobotę o godz. 20.30.



Zdjęcie Ricardo Sa Pinto / Newspix