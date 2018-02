Mikołaj Kwietniewski, nowy piłkarz Legii Warszawa. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Osadź film Automatyczne odtwarzanie Startuj wyciszony

- Z pewnością to dobra informacja, że trener Romeo Jozak lubi dawać szanse młodym zawodnikom. Mam nadzieję, że przekonam go do siebie i tę szansę sobie wywalczę - wierzy Mikołaj Kwietniewski, pomocnik pozyskany przez mistrzów Polski z londyńskiego Fulham.