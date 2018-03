Legia. Romeo Jozak o meczu z Arką. Wideo

- Grając mecze na swoim stadionie drużyna ma dodatkową motywację i to jest jej atut. Musimy sobie z tym poradzić, bo to my chcemy dominować w tym spotkaniu. Jesteśmy dobrze zmotywowani, rozumiemy sytuację, w której się znajdujemy. Każdy, kto będzie chciał nas uderzyć albo pokrzyżować nam plany, będzie się musiał wysilić - powiedział przed meczem Arka - Legia Roemo Jozak, trener mistrzów Polski.