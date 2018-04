Ekstaklasa. 30. kolejka bez VAR-u. Jozak komentuje. Wideo

- To rzeczywiście dziwne, bo już się przyzwyczailiśmy do VAR. Wciąż uważam, że to dobry pomysł - powiedział trener piłkarzy Legii Warszawa Romeo Jozak komentując fakt, że w 30. kolejce sędziowie nie będą mieli do dyspozycji VAR-u.