Ricardo Sa Pinto: Naszym celem jest pozycja lidera. Wideo

- Oczywiście, to zawsze motywuje, gdy odrabiamy stratę do ligowej czołówki. Gdy zaczynałem mieliśmy stratę pięciu punktów, teraz jest to jeden. Naszym celem jest pozycja lidera - powiedział Ricardo Sa Pinto, trener Legii Warszawa, przed meczem ze Śląskiem Wrocław w 11. kolejce Lotto Ekstraklasy.