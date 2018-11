Miedź Legnica - Arka Gdynia. Nowak: Musimy być skuteczni w obronie

Trener Miedzi Legnica Dominik Nowak przed meczem 15. kolejki Lotto Ekstraklasy z Arką Gdynia przyznał, że kluczem do uzyskania korzystnego wyniku będzie stabilna gra w defensywie. "Musimy być skuteczni w obronie, a z przodu coś się urodzi" - zaznaczył.

Miedź ma już na koncie siedem meczów bez zwycięstwa, ale w ostatniej kolejce zremisowała z Cracovią 0-0, co przyjęto w Legnicy z zadowoleniem, bo udało się nie stracić gola. Ostatni raz zespół trenera Nowaka skończył spotkanie z czystym kontem w lidze 2 września w pojedynku z KGHM Zagłębiem Lubin.

- Mieliśmy w Krakowie trochę szczęścia i brakowało nam sytuacji bramkowych. Nie ukrywam tego. Rozmawiałem o tym z zespołem. Wrócił do nas już Mateusz Szczepaniak, ale nie zapominajmy, że to nie on kreuje sytuacje, a drużyna musi je wykreować dla niego. Czy w ogóle Mateusz zagra, okaże się przed meczem. W zespole jest duża rywalizacja, a my musimy się bardziej skupić na środku pola - powiedział na przedmeczowej konferencji Nowak.

Do poważnie kontuzjowanych Omara Santany, Rafała Augustyniaka i Marquitosa dołączył Tomislav Bożić, który przeszedł już zabieg w związku z urazem mięśni brzucha i czekają go przynajmniej cztery tygodnie przerwy w grze. Czarny scenariusz jest taki, że żaden z wymienionej czwórki w tej rundzie już nie wybiegnie na boisko.

Trener Nowak nie ukrywał, że w przeciwieństwie do początku sezonu, kiedy jego zespół grał odważnie i ofensywnie, teraz myśli bardziej o defensywie.

- Jeżeli chcemy pokonać Arkę, musimy być przede wszystkim skuteczni w obronie. To jest dla nas klucz do wszystkiego. Z przodu zawsze coś się urodzi - dodał.

Mówiąc o zespole z Gdyni szkoleniowiec zwrócił uwagę, że rywal prezentuje się nierówno, ma bardzo dobre momenty, ale też bardzo słabe.

- Szczególnie było to widać w ostatnim spotkaniu z Pogonią Szczecin, kiedy z 0-1 wyszli na 2-1, a ostatecznie przegrali 2-3. My bardzo liczymy w tym spotkaniu na wsparcie naszych kibiców, bo jest to zespołowi potrzebne. Konsolidujemy się i szukamy formy, bo chcemy zdobywać punkty - podkreślił Nowak.

Miedź w tabeli Lotto Ekstraklasy zajmuje 14. miejsce i ma zaledwie punkt przewagi nad przedostatnim Górnikiem Zabrze i dwa nad ostatnim Zagłębiem Sosnowiec. Arka zgromadziła 17 "oczek" i zajmuje dziewiątą pozycję.

