Miedź Legnica - Piast Gliwice. Dominik Nowak: Wziąć przykład ze Śląska

Przed meczem Lotto Ekstraklasy z Piastem Gliwice trener Miedzi Legnica Dominik Nowak przyznał, że rywal ma swojej atuty i gra bardzo zdyscyplinowaną piłkę. - Mecz we Wrocławiu pokazał jednak, że traci też bramki i dlatego musimy wziąć przykład ze Śląska - zaznaczył.

Zdjęcie Dominik Nowak, trener Miedzi /Jakub Kaczmarczyk /PAP

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Lotto Ekstraklasy

Reklama

Miedź do pojedynku z Piastem na własnym stadionie przystąpi po przegranym meczu z Lechem Poznań (1-2), który według trenera Nowaka był najgorszym występem jego podopiecznych w tym sezonie.

- Bardzo dobrze, że szybko po meczu w Poznaniu możemy znowu zagrać. Szukamy sposobu powrotu do naszego stylu. Nie ma co panikować, bo to był tylko jeden tak słaby mecz w naszym wykonaniu. Ale nie zmienia to faktu, że musimy wrócić do Miedzi agresywnej, zdecydowanej, takiej, jaka było we wcześniejszych spotkaniach - dodał.

Na przedmeczowej konferencji przyznał, że widać w zespole z Gliwic rękę trenera Waldemara Fornalika.

- Pracuje tam już od dłuższego czasu i odcisnął piętno. Piast ma swoje atuty i gra bardzo zdyscyplinowaną piłkę. Mecz we Wrocławiu pokazał jednak, że też traci bramki. Dlatego musimy wziąć przykład ze Śląska, jeżeli chcemy, a chcemy, rozstrzygnąć to spotkanie na naszą korzyść - analizował Nowak.

Miedź ostatni raz wygrała 2 września - z KGHM Zagłębiem Lubin (2-0). Od tamtego czasu legniczanie zremisowali z Wisłą Płock (2-2) i w ostatnich dwóch kolejkach przegrali z Legią Warszawa (1-4) i w Poznaniu. Poza słabszymi wynikami problemem beniaminka są kontuzje czołowych zawodników. W ostatnich tygodniach urazy leczyli Rafał Augustyniak, Omar Santana i Marquitos, czyli trzej podstawowi środkowi pomocnicy. Najpoważniejsza jest sytuacja tego ostatniego, który złamał kość śródstopia i czeka go kilka tygodni przerwy.

- Nasza sytuacja kadrowa jest stabilna. Poza Marquitosem, do kadry wracają po kontuzjach pozostali zawodnicy. Skład wyjściowy mam już w głowie, zostały dwa, może trzy znaki zapytania. Ważne, że będą z nami Łukasz Garguła, Omar Santana i Rafał Augustyniak. Ostatnio ćwiczyliśmy wariant, który chcemy zastosować właśnie w meczu z Piastem - wskazał Nowak.

Santana i Augustyniak trenowali, ale ich występ nadal stoi pod dużym znakiem zapytania. Jest mało prawdopodobne, aby w wyjściowym składzie znalazł się też Garguła, który ostatni raz w oficjalnym spotkaniu wystąpił pod koniec sierpnia w rezerwach Miedzi.

- Jestem odpowiedzialny za ten zespół i nigdy się nie bałem tej odpowiedzialności. Muszę znaleźć takie rozwiązanie, które będzie skuteczne. Miedź będzie dalej grała piłkę ofensywną, choć może nie otwartą, ale dalej ma dominować nad rywalem i to mimo strat personalnych - podsumował trener ligowego nowicjusza.

Miedź po 10 kolejkach piłkarskiej ekstraklasy ma na koncie 11 punktów i zajmuje 11. miejsce. Piast natomiast ma osiem więcej i jest drugi.