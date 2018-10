Miedź Legnica - Śląsk Wrocław w Eurosporcie 2

Kryzys - na sam dźwięk tego słowa w Legnicy i Wrocławiu wzdrygają się jak diabeł na myśl o wodzie święconej. Miedź nie wygrała od pięciu ligowych spotkań, Śląsk dwa ostatnie mecze przegrał. I w takich, mocno kryzysowych czasach obu klubom przyjdzie zainaugurować 13. kolejkę Lotto Ekstraklasy w Eurosporcie 2.

Pomimo kiepskiej atmosfery beniaminek nie może narzekać na brak zainteresowania swoją grą. Wręcz przeciwnie, jak poinformował Antoni Bugajski z "Przeglądu Sportowego", na piątkowe derby regionu powinien zameldować się cały, ponad sześciotysięczny stadion przy alei Orła Białego. Będą to także derby przyjaźni, zważywszy na bardzo ciepłe stosunki panujące od lat między obiema ekipami, z tym, że na przyjaźń w żadnym z miejsc nie ma obecnie czasu i zapotrzebowania. Liczy się bezwzględna walka o punkty i nadrabianie strat do ligowej czołówki, rosnących z każdą kolejną kolejką.

Miedź rozpoczęła sezon na wywołanej awansem do Ekstraklasy euforii, do początku września zwyciężyła w trzech z siedmiu starć, po czym na dobre dopadł ją marazm, zwłaszcza defensywny. W 12 meczach straciła aż 23 gole, gorszy pod tym względem jest tylko inny zespół, który w poprzednim sezonie grał na zapleczu, czyli Zagłębie Sosnowiec. Trener legniczan Dominik Nowak jednak mających coraz więcej wątpliwości kibiców klubu pozbawia. - Utrzymamy się, powtarzam to: utrzymamy. Na pewno poprawimy organizację gry obronnej. Chcemy wrócić na zwycięską ścieżkę, a radość z gry, która znów pojawiła się na treningach, na pewno nam w tym pomoże - mówił w czwartek.

Nowak dodatkowo odbijał piłeczkę i przypominał, z jakimi kłopotami zmagają się wrocławianie. A tych faktycznie nie da się nie zauważyć. Śląsk przed przerwą reprezentacyjną poległ z Legią, po przerwie z Arką, i to w obu meczach będąc gospodarzem. Dlatego też Durde Cotra, jeden z najstarszych zawodników klubu, próbuje pokierować młodszych kolegów i podkreśla znaczenie najbliższej potyczki. - Czołowa połówka tabeli nam ucieka, bardzo ważne więc, byśmy wygrali. To może być nawet nasz najważniejszy mecz w rundzie jesiennej. Stuprocentowa koncentracja, tego przede wszystkim musimy od siebie wymagać - przekonywał na przedmeczowej konferencji prasowej.

Której z drużyn koncentracji starczy na 90 minut, telewidzowie będą mogli przekonać się od godziny 18 w Eurosporcie 2. Studio z Legnicy na żywo na naszej antenie wystartuje jednak już godzinę wcześniej.

