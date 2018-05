Ekstraklasa. Piast - Bruk-Bet Termalica - bezpośredni pojedynek o utrzymanie. Na żywo

Jednego spadkowicza już znamy. Z Ekstraklasą żegna się Sandecja Nowy Sącz. Kto podzieli los podopiecznych Kazimierza Moskala? O tym zadecyduje bezpośredni pojedynek zagrożonych drużyn - Piasta Gliwice z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza. Śledź przebieg ostatniej serii spotkań grupy spadkowej Ekstraklasy w eurosport.interia.pl i oceniaj piłkarzy!



Gliwiczanie tydzień temu przegrali we Wrocławiu ze Śląskiem. Porażka sprawiła, że zawodnicy Waldemara Fornalika znaleźli się w strefie spadkowej. Tuż przed finiszem rozgrywek Piasta wyprzedziła Termalica, która wygrała z Arką Gdynia (2-1). Wiadomo już, że jeden z tych zespołów pożegna się z najwyższą klasą rozgrywkową. Pojedynek w Gliwicach zapowiada się zatem pasjonująco.



Dla gospodarzy sytuacja jest klarowna - tylko zwycięstwo da im utrzymanie. "Słoniki" są w nieco lepszym położeniu. Im do uniknięcia degradacji potrzebny jest remis.



"Ważne jest to, że wszystko zależy od nas i nie musimy patrzeć na to, co się wydarzy w innych meczach. Możemy wyjść i być skoncentrowani tylko na swoim spotkaniu, a to jest najważniejsze. Wierzę w zespół i zawodników. Stwarzamy sytuacje, strzelamy w słupki czy poprzeczki, ale liczę, że w tym meczu będziemy wykorzystywać nasze okazje i ten mecz wygramy. Chciałbym, żeby kibice byli dwunastym zawodnikiem i wspierali drużynę bez względu na to, jak będzie się ten mecz układał" - powiedział trener Piasta Waldemar Fornalik.

Tylko jeden sezon trwała przygoda Sandecji z Ekstraklasą. Los ekipy z Nowego Sącza został przesądzony w 36. kolejce, kiedy to gracze prowadzeni przez Kazimierza Moskala przegrali w Mielcu z Cracovią 0-1. Meczem w Gdańsku z Lechią żegnają się z Ekstraklasą i zapewne będą chcieli zrobić to w dobrym stylu.



"Żywię nadzieję, że ci piłkarze, którzy zagrają w Gdańsku mają w sobie takie pokłady ambicji, honoru i sportowej złości, że pokażą się z jak najlepszej strony. Nie takie zespoły spadały" - stwierdził Moskal.



W Lechii długo drżeli o utrzymanie. Dopiero tydzień temu władze klubu, kibice, trenerzy i piłkarze mogli odetchnąć. Remis 1-1 z Pogonią w Szczecinie zapewnił gdańszczanom ligowy byt. Nie ma jednak wątpliwości, że ten sezon w wykonaniu Lechii był grubo poniżej oczekiwań.

Starcie Cracovii z Pogonią nie ma większego znaczenia dla układu tabeli. "Pasy" praktycznie zapewniły sobie pierwsze miejsce w grupie spadkowej, czyli dziewiąte na koniec sezonu 2017/2018.



"Portowcy" mogą poprawić swoją obecną pozycję o jedną lokatę. Potrzebna im do tego jest wygrana pod Wawelem i strata punktów przez Arkę. Pogoń będzie musiała sobie radzić bez kontuzjowanych Jarosława Fojuta i Łukasza Załuski. Nie zagra też za kartki Łukasz Budziłek. Ponadto w Krakowie zabraknie Spasa Deleva i Cornela Rapy.



Gdynianie w grupie spadkowej spisali się bardzo słabo. Na sześć spotkań przegrali pięć, a wygrali zaledwie raz. Duży zapas punktowy z rundy zasadniczej wystarczył do spokojnego utrzymania. Wiadomo, że meczem ze Śląskiem z klubem żegna się Leszek Ojrzyński. Arka poinformowała o tym oficjalnie w czwartek. Nazwisko nowego szkoleniowca mamy poznać na początku czerwca.



Śląsk grupę spadkową przeszedł jak burza - pięć zwycięstw i jeden remis. We Wrocławiu liczą, że uda im się podtrzymać świetną passę.

