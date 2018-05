Piast - Bruk-Bet Termalica. Jeden z najważniejszych meczów w historii Piasta

Takich emocji w Gliwicach nie było od wielu miesięcy. W sobotę Piast zagra u siebie z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza, a stawką meczu ostatniej kolejki Ekstraklasy będzie utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Gospodarze potrzebują do tego zwycięstwa. Relacja na żywo w Eurosporcie 2 od godziny 17:30.

- Dla tak ważnych meczów gra się w piłkę. Wiadomo, że lepiej byłoby, gdybyśmy walczyli o mistrzostwo, ale sytuacja jest, jaka jest... Zwycięstwo nie uratuje sezonu, ale uratuje Ekstraklasę - powiedział napastnik Piasta Michal Papadopulos. - Wiem, że doprowadziliśmy do tej trudnej sytuacji, ale wszystko rozstrzygnie się w tym spotkaniu. To dobrze, że nie musimy patrzeć na wyniki innych meczów. Kto wygra ten pokaże, że zasługuje na utrzymanie. To dla nas finał. Jak go nie wygramy, to nie mamy, co robić... – dodał Czech.

- To najważniejszy mecz w mojej karierze i jeden z najważniejszych w historii Piasta. Jesteśmy gotowi, a wygra ta drużyna, która podejdzie do tego meczu ze spokojniejszą głową – stwierdził z kolei Gerard Badia, pomocnik gliwickiego klubu.

Po 36 kolejkach Piast jest przedostatni, a do zajmującego pierwsze bezpieczne miejsce Bruk-Betu traci dwa punkty. Do utrzymania „Słonie” potrzebują zatem remisu.

- To dla nas spotkanie o życie. Wprawdzie do spokojnego utrzymania wystarcza nam remis, ale nie zamierzamy o tym myśleć. To nie wchodzi w grę. Nie zamierzamy bronić Częstochowy. Chcemy wygrać, a do tego potrzeba zdobywania bramek – oświadczył trener Bruk-Betu Jacek Zieliński.

Początek sobotniego meczu w Gliwicach o godzinie 18:00. Relacja na żywo w Eurosporcie 2 rozpocznie się 30 minut wcześniej.