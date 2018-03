Piast Gliwice apeluje do Górnika Zabrze

W poniedziałek zbierze się Komisja Ligi, która podejmie decyzję dotyczącą przerwanego przez chuliganów meczu Piasta Gliwice z Górnikiem Zabrze. Klub z Okrzei zaapelował do zabrzan o rozstrzygnięcie sportowej rywalizacji w duchu fair play. Piastowi grozi walkower.

Do skandalicznego zachowania chuliganów doszło w 81. minucie, kiedy Piast prowadził 1-0. Grupa pseudokibiców gliwickiego zniszczyła część ogrodzenia, kilku wbiegło na murawę. Interweniowali najpierw ochroniarze, potem policjanci. Piłkarze Piasta próbowali uspokoić chuliganów, ale ich wysiłki nic nie dały. Po 38-minutowej przerwie zapadła decyzja o zakończeniu meczu.



Pierwsze decyzje wydarzeń, które miały miejsce w Gliwicach, Komisja Ligi podjęła już w niedzielę. Na najbliższy mecz Ekstraklasy w Gliwicach na stadion nie wejdą osoby, które stworzyły realne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Zakaz dotyczy tych, którzy podczas spotkania z Górnikiem byli w sektorach S, R, P i O. Na mecz będą mogli wejść pozostali kibice.



Na tym na pewno się nie skończy. Karami i rozstrzygnięciem spotkania zajmie się w poniedziałek Komisja Ligi. Piast wystosował apel do Górnika opublikowany na stronie internetowej klubu.



"Piast Gliwice zwrócił się do Górnika Zabrze z apelem o zajęcie zdecydowanego stanowiska co do rozstrzygnięcia zawodów sportowych na boisku.



Piast Gliwice wierzy, że jedynie rozstrzygnięcie pojedynku derbowego w rywalizacji sportowej będzie zgodne z duchem fair play. Klub apeluje, aby sportowa rywalizacja nie cierpiała na skandalicznym zachowaniu marginalnych grup pseudokibiców drużyn, które toczyły uczciwą rywalizację.



Brak reakcji ze strony naszych klubów w tej sprawie może doprowadzić do niebezpiecznego rozstrzygania wyników sportowych przez pseudokibiców.



Piast Gliwice zobowiązał się do pokrycia wszystkich kosztów dokończenia meczu i zagwarantował zwrot wydatków poniesionych przez Górnika Zabrze" - czytamy w oświadczeniu.

