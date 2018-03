Piast Gliwice. Badia: Możemy podziękować kibicom

Mimo perturbacji z fanami, piłkarze jedenastki z Gliwic po piątkowym meczu z Zagłębiem Lubin dziękowali swoim kibicom. - Słowa uznania, że mimo takiej pogody, w tak dużej liczbie przyszli nas dopingować - mówi Gerard Badia, kapitan gliwickiego zespołu.

Meczu z "Miedziowymi" gliwickiemu zespołowi nie udało się wygrać. Kolejne punkty zdobywane w ligowych grach sprawiają jednak, że drużyna prowadzona przez Waldemara Fornalika pnie się w ligowej tabeli. Po 28. ligowych kolejkach Lotto Ekstraklasy Piast jest na 12. miejscu z 29 punktami na koncie.

Po zremisowanym 0-0 meczu z Zagłębiem, zawodnicy zespołu z Górnego Śląska nie byli do końca zadowoleni, ale doceniają kolejną zdobycz.



- To był ważny mecz dla nas i dla naszych kibiców. Z jednego punktu trzeba być zadowolonym, choć wiadomo, jak gra się u siebie, to trzeba wygrywać. Atakowaliśmy, mieliśmy przewagę i swoje szanse, no ale nic, trzeba grać dalej. Na pewno bardzo dobrym sygnałem jest to, że w kolejnym meczu nie tracimy bramki. Jesteśmy solidną i dobrze zorganizowaną drużyną. Jest Tomek Jodłowiec, jest czterech bardzo mocnych obrońców, jest Jakub Szmatuła - podkreśla Badia.



Golkiper Piasta jest niepokonany już od 565 minut i śrubuje swój rekord. W Gliwicach cieszą się, że po derbach z Górnikiem Zabrze, które skończyły się zadymami i zamknięciem tej części trybun, gdzie siedzą miejscowi szalikowcy, na trybunach w meczu z Zagłębiem zjawiło się sporo kibiców, którzy głośno wspierali swoją drużynę.



- Okazuje się, że można - powiedział po meczu w Gliwicach krótko trener Fornalik.



- Duże słowa uznania dla naszych kibiców, którzy mimo takiej pogody, w tak dużej liczbie, ponad pięciu tysięcy stawili się na trybunach. Szacunek za to. Dziękujemy im za wsparcie, bo to dla nas bardzo ważne - podkreśla Gerard Badia.



Michał Zichlarz, Gliwice