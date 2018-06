Piast Gliwice. Bukata, Mójta, Rugasević i Szczepaniak odeszli z klubu

Martin Bukata, Adam Mójta, Dario Rugasević i Mateusz Szczepaniak odeszli z Piasta Gliwice - poinformował klub w swoim serwisie internetowym.

- Martinowi Bukacie została zaproponowana podwyżka, ale zawodnik odrzucił naszą propozycję nowej umowy. Z kolei wygasające z końcem czerwca kontrakty Adama Mójty i Dario Rugasevicia nie zostaną przedłużone. Kończy się również wypożyczenie Mateusza Szczepaniaka, który tym samym wróci do Cracovii - powiedział Bogdan Wilk, dyrektor sportowy Piasta.



Martin Bukata trafił do Piasta w 2016 roku z FV VSS Kosice. Od tego czasu w barwach Piasta rozegrał łącznie 65 spotkań, w których zdobył sześć bramek oraz zanotował trzy asysty.



Adam Mójta oraz Dario Rugasević dołączyli do Piasta w 2017 roku. Pierwszy z nich wystąpił w gliwickim klubie w 11 meczach, z kolei Chorwat w dziesięciu.



Natomiast Mateusz Szczepaniak zasilił gliwicki klub w styczniu tego roku. W Piaście rozegrał 14 spotkań, w których strzelił trzy gole oraz zaliczył jedną asystę.

Zdjęcie Martin Bukata / Natalia Dobryszycka / East News