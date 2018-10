Piast Gliwice. Michal Papadopulos: Mamy z Lechią rachunki do wyrównania

Trudno o bardziej emocjonujące otwarcie 12. kolejki Ekstraklasy. W pierwszym piątkowym meczu Piast Gliwice zagra u siebie z liderem Lechią Gdańsk. Każda z drużyn w przypadku zwycięstwa będzie liderem tabeli. - Lechia to mocny zespół i mamy nadzieję, że stworzymy interesujące widowisko – powiedział napastnik Piasta Michal Papadopulos. Relacja na żywo w Eurosporcie 2 od godz. 18.

W obecnym sezonie czeski napastnik strzelił w lidze już cztery gole i jest najskuteczniejszym piłkarzem Piasta, który do Lechii traci po 11 kolejkach zaledwie jeden punkt. Z trenerem ekipy z Gdańska Piotrem Stokowcem Papadopulos zna się jeszcze z czasów gry w Zagłębiu Lubin.

- Myślę, że możemy wskazać na sporo podobieństw między naszymi drużynami. Zarówno u nas, jak i u nich skład zbytnio się nie zmienił. Widać jednak pracę trenera. Dobrze znam Piotra Stokowca, bo trzy lata u niego grałem. On zaszczepia drużynom swój styl gry. Wymaga agresji i dużo pracuje na treningach. Dlatego ten mecz można potraktować również jako starcie dwóch bardzo dobrych trenerów. Myślę jednak, że to my będziemy górą – podkreślił 33-letni Czech.

- Mam takie skojarzenie z Lechią, że odkąd jestem w Piaście, to nigdy nie grało nam się z nią łatwo. Zawsze to były spotkania na styku. Oczywiście, pamiętam zwycięstwo 2-0 w Gdańsku, gdy strzeliłem gola, ale w pamięci zapadł mi przede wszystkim mecz, w którym, w trudnym momencie, przegraliśmy z nimi 0-2. Mamy do wyrównania rachunki i wierzę, że zrobimy to już teraz, w piątek – stwierdził Papadopulos.

Spotkanie Piasta z Lechią zaplanowano w Gliwicach na godzinę 18. 30 minut wcześniej w Eurosporcie 2 rozpocznie się przedmeczowe studio.

