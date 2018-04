Piast Gliwice - Pogoń Szczecin w meczu 32. kolejki Ekstraklasy. Na żywo

Piast Gliwice podejmuje Pogoń Szczecin w meczu 32. kolejki grupy spadkowej Ekstraklasy. Śledź przebieg spotkania z eurosport.interia.pl i oceniaj piłkarzy!

Zdjęcie Porażka z Cracovią sprawiła, że Piast jest blisko strefy spadkowej /Jacek Bednarczyk /PAP

Zobacz relację na żywo z meczu Piast Gliwice - Pogoń Szczecin!



Gliwiczanie potrzebują punktów. Są jeszcze na bezpiecznym miejscu w tabeli, ale może się to zmienić. Podopieczni Waldemara Fornalika mają niewielką przewagę nad strefą spadkową, a dystans do wyprzedzających drużyn jest już spory. Dlatego w Gliwicach pełna mobilizacja. O zwycięstwo wcale nie będzie łatwo. Pogoń ostatnio spisuje się naprawdę dobrze.



"Miejsce Pogoni na koniec poprzedniego roku nie było adekwatne do umiejętności i potencjału tej drużyny. Nastąpiła zmiana trenera, a po przepracowaniu okresu przygotowawczego ten zespół prezentuje się bardzo dobrze i miło patrzy się na jego grę. Zawodnicy złapali formę i to widać gołym okiem. Musimy spodziewać się ciężkiej przeprawy" - powiedział obrońca Piasta Jakub Czerwiński.

