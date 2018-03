Piast Gliwice ukarany walkowerem, a Górnikowi Zabrze odjęto trzy punkty

Piast Gliwice został ukarany walkowerem za ekscesy kibiców podczas sobotniego meczu z Górnikiem Zabrze, ale jednocześnie zabrzanom odebrano trzy punkty. Taką decyzję podjęła w poniedziałek Komisja Ligi spółki Ekstraklasa podczas nadzwyczajnego posiedzenia.

- Według raportu sędziego oraz delegata zawodów bezpośrednim powodem przerwania meczu w Gliwicach i braku możliwości jego kontynuowania przez sędziego było zachowanie kibiców Piasta. W związku z tym odpowiedzialność za to, że mecz nie mógł zostać dokończony, spoczywa na organizatorze meczu. Decyzja Komisji została podjęta na podstawie przepisów, które w takim przypadku przewidują obligatoryjną weryfikację zawodów jako walkower. Komisja dostrzegła jednak, że zachowanie kibiców Piasta nastąpiło na skutek prowokacji ze strony kibiców gości. Orzeczona kara o docelowym odjęciu trzech punktów ma mieć skutek prewencyjny i ma to być wyraźny sygnał, że Komisja Ligi nie będzie tolerować prowokacyjnych, zachowań chuligańskich, ani takich, które miałyby na celu wypaczenie wyniku sportowego - powiedział przewodniczący Komisji Ligi Zbigniew Mrowiec.

Do skandalicznych wydarzeń doszło na stadionie w Gliwicach w sobotni wieczór. Piast prowadził w derbach z Górnikiem 1-0, gdy w 80. minucie meczu grupa miejscowych kibiców zniszczyła część ogrodzenia, a kilku wbiegło na murawę.



Wcześniej w sektorze kibiców Górnika podpalono emblematy Piasta.



Policja wbiegła na murawę, ale nie udało się zapewnić warunków do gry i po 38 minutach delegat PZPN w porozumieniu z policją podjął decyzję o zakończeniu spotkania przed czasem.

Zatrzymanych zostało siedem osób, a policja ustala personalia kolejnych chuliganów, którzy złamali przepisy Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Oto treść komunikatu Komisji Ligi:

Zgodnie z par. 7.6.17. przepisów PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną zawody zostały zweryfikowane jako walkower 0-3 na niekorzyść klubu Piast Gliwice w związku z zachowaniem kibiców, którzy spowodowali przerwanie meczu. Z tego powodu zawody zostały zakończone przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry. Komisja oparła swoje orzeczenie na podstawie oficjalnego raportu sędziego zawodów oraz delegata meczowego PZPN oraz po wysłuchaniu przedstawicieli obydwu stron.

Piast Gliwice poinformował Komisję Ligi o podjętych działaniach, w wyniku których zidentyfikowano już kilkadziesiąt osób biorących udział w zajściu. Dodatkowo dopuściły się one zniszczenia mienia na stadionie. Na osoby te zostaną nałożone klubowe zakazy wstępu na imprezy masowe oraz będą wobec nich złożone pozwy o naprawienie szkód. Klub podjął decyzję, że do zakończenia sezonu 2017/2018 zamknięte zostaną znajdujące się za bramką sektory O, P, R, S. Z kolei osoby, które zajmowały miejsca w sektorach P i R na meczu z Górnikiem Zabrze, nie będą mogły zakupić biletu do zakończenia rundy zasadniczej na żadną trybunę.

Komisja Ligi postanowiła wymierzyć karę uwzględniającą działania i publiczne deklaracje klubu. Dodatkowo na Piast Gliwice nałożono karę zakazu organizacji wyjazdu grupy kibiców na sześć kolejnych meczów oraz na dwa kolejne mecze z Górnikiem w Zabrzu, a także karę finansową w wysokości 80 tysięcy złotych.



Jednocześnie klub Górnik Zabrze został ukarany zakazem organizacji wyjazdu grupy kibiców gości na sześć kolejnych meczów i na dwa kolejne mecze z Piastem w Gliwicach oraz karą finansową w wysokości 40 tysięcy złotych. Kibice, którzy podczas meczu z Piastem znajdowali się w sektorze gości, nie będą mogli wejść na trzy kolejne mecze domowe Górnika. Dodatkowo klub Górnik Zabrze został ukarany odjęciem trzech punktów.