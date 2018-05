Piast Gliwice. Wielka gra o utrzymanie. „Trzeba zakończyć ten koszmar”

Sami nawarzyli sobie tego piwa. Przed piłkarzami Piasta mecz o być albo nie być ze Śląskiem we Wrocławiu.

Po wygranej 5-1 w Gdyni z Arką wydawało się, że zespół prowadzony przez Waldemara Fornalika utrzymanie ma już zapewnione. Dwie kolejne porażki z Sandecją 1-2 oraz we wtorek z Lechią 0-2 sprawiają jednak, że teraz sytuacja drużyny prowadzonej przez Waldemara Fornalika mocno się skomplikowała.

- Z Sandecją zagraliśmy bardzo słabo, z kolei z Lechią brakowało sytuacji pod bramką rywala, szczególnie w pierwszej połowie. Na pewno we Wrocławiu czeka nas bardzo trudny mecz, bo gołym okiem widać, że nam nie idzie. Trzeba wziąć się w garść i w tym ostatnim tygodniu wykrzesać z siebie tyle energii, ile jest to możliwe. Wydawało się, że kontrolujemy przebieg spotkania, ale niewiele z tego wynikało. Zabrakło nam sytuacji podbramkowych. W drugiej połowie za bardzo się otworzyliśmy, co Lechia umiejętnie wykorzystywała w kontrataku - powiedział Marcin Pietrowski, obrońca Piasta.

Z Lechią gliwiczanie nawet dobrze zaczęli, potem jednak było już tylko gorzej. Z trybun stadionu przy ulicy Okrzei pod adresem zawodników i trenera posypały się niewybredne epitety. Sami piłkarze byli mocno przybici grą i rezultatem.

Po 35 kolejkach Piast, wicemistrz Polski sprzed dwóch lat, ma na swoim koncie 34 punkty i o jeden wyprzedza Bruk-Bet Termalicę Nieciecza oraz o dwa Sandecję. Teraz przed gliwiczanami wyjazdowa bitwa we Wrocławiu.

- Musimy patrzeć tylko i wyłącznie na siebie. Trzeba teraz wygrać ze Śląskiem, a potem dołożyć do tego punkty w meczu z Niecieczą. I zakończyć ten koszmar! - podkreśla Pietrowski. Wszystkie mecze w grupie spadkowej w sobotę o godzinie 15.30.



Michał Zichlarz, Gliwice

Zdjęcie Tom Hateley i Marcin Pietrowski z Piasta Gliwice / Irek Dorożański / Newspix