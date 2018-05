Piast - Lechia. Seweryn: Takie mecze wygrywa się głową

To spotkanie sezonu dla Piasta i Lechii. Oba zespoły naważyły sobie piwa w ostatniej kolejce Ekstraklasy przegrywając odpowiednio z Sandecją i Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Dzisiaj w Gliwicach grają "mecz o życie".

Przed sezonem nikt nie stawiał na to, że w gronie spadkowiczów może się znaleźć ktoś z dwójki Piast czy Lechia. Teraz to bardzo możliwe rozstrzygnięcie. Stanie się tak, jeśli któryś z zespołów przegra dzisiejszy mecz przy Okrzei.



W ostatniej kolejce gdańszczanie w kompromitującym stylu ulegli u siebie Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0-1. Z kolei drużyna prowadzona przez Waldemara Fornalika pechowo przegrała z Sandecją 1-2, tracąc decydującego gola w ostatniej minucie. Na trzy kolejki przed zakończeniem rozgrywek oba zespoły mają na swoim koncie po 34 punkty i odpowiednio o dwa i trzy "oczka" wyprzedzają Bruk-Bet i Sandecję, które dzisiaj mierzą się między sobą na stadionie w Niecieczy.



Kto jest faworytem meczu Piast - Lechia? - Moim zdaniem gliwiczanie. Raz, że mają atut własnego boiska, to jeszcze pewnie są podrażnieni pechową porażką z Sandecję sprzed kilku dni. Do tego Lechia w tym sezonie nie specjalnie prezentuje się na wyjazdach. Może i więcej atutów sportowych jest po stronie jedenastki z Gdańska, ale zawodnicy nie potrafią tego zaprezentować - mówi Damian Seweryn, piłkarz Piasta w latach 2009-10.



Były ligowych zawodnik takich klubów, jak Widzew, Górnik, Odra Wodzisław czy szwajcarski Young Boys Berno uważa, że kluczowa dla losów meczu będzie kwestia mentalna. - Takie spotkania bardziej rozgrywa się w głowach niż na boisku. Tutaj na pewno ciśnienie jest po stronie Lechii. Nikt się przecież nie spodziewał, że będę w takiej sytuacji w jakiej się znaleźli obecnie. To też szansa dla gliwiczan - uważa Seweryn.



Piłkarze z Gdańska rzeczywiście znaleźli się w mało komfortowej sytuacji. Po meczu w Gliwicach czeka ich kolejna wyjazdowa eskapada do dobrze ostatnio grającej Pogoni, żeby na koniec sezonu zmierzyć się u siebie z walcząca o pozostanie w Ekstraklasie Sandecją. Z kolei Piast po starciu z "Biało-Zielonymi" mierzy się jeszcze ze Śląskiem we Wrocławiu i na koniec z Bruk-Betem (20 maja). Początek meczu Piast - Lechia przy Okrzei dziś o godz. 18. Relacja w Eurosport 1.



Michał Zichlarz