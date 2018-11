Piast - Wisła Kraków 2-0. Dziczek: Ten mecz mógł być spokojniejszy

W Gliwicach mają wielkie powody do zadowolenia. Dzięki piątkowemu zwycięstwu nad Wisłą Kraków 2-0, Piast ma już na koncie 25 punktów i póki co jest na trzecim miejscu w tabeli Ekstraklasy. Po spotkaniu rozmawialiśmy z piłkarzem gliwiczan - Patrykiem Dziczkiem.

Zdjęcie Patryk Dziczek (z lewej) w starciu z Kamilem Wojtkowskim z Wisły. Z prawej, Tom Hateley / Andrzej Grygiel /PAP

W sezonie 2015/16, kiedy drużyna z Górnego Śląska pod wodzą Radoslava Latala sięgała po wicemistrzostwo Polski, zespół po 14 kolejkach miał 31 punktów i przewodził ligowej stawce. Teraz jest nieznacznie gorzej, ale i tak wynik drużyny prowadzonej przez Waldemara Fornalika może imponować. Nie chodzi nawet o wynik, ale o grę zespołu, który przecież w poprzednim sezonie do ostatniej kolejki walczył o utrzymanie się w gronie najlepszych.

W piątek z Wisłą gliwiczanie grali szybko, z pomysłem i z polotem. Gdyby nie dobre interwencje Mateusza Lisa, to wygrana Piasta byłaby jeszcze bardziej imponująca.

Jednym z bohaterów meczu był Patryk Dziczek. Młodzieżowy reprezentant Polski zdobył w I połowie swojego drugiego gola w tym sezonie, wykorzystując świetne dośrodkowanie z rzutu rożnego, w wykonaniu Toma Hateleya. Obaj w środku pola z Anglikiem "kasowali" też większą część ataków "Białej Gwiazdy". Po meczu Dziczek nie był jednak do końca zadowolony.

- Na pewno szkoda tych niewykorzystanych sytuacji, bo stworzyliśmy ich naprawdę dużo. Zresztą jakbyśmy w pierwszej połowie strzelili bramkę na dwa czy trzy do zera, to ten mecz wyglądałby zupełnie inaczej, spokojniej. Inna rzecz, że trener wpuszcza Patryka Sokołowskiego w drugiej połowie i on znowu zdobywa bramkę. Wygrywamy, cieszy to nas, a z drugiej strony jest niedosyt, że nie wykorzystujemy tylu sytuacji. Trzeba się jednak cieszyć, że je stwarzamy i że one są - podkreślał po meczu pomocnik Piasta.



Forma Dziczka może cieszyć w kontekście barażowych meczów naszych "Orłów" z Portugalią, które "Biało-Czerwoni" rozegrają 16 i 20 listopada. Stawką jest awans do młodzieżowych mistrzostw Europy i walka o olimpijskie paszporty.

Co do Piasta, to teraz czeka go wyjazdowe spotkanie do Kielc. Jeśli i z Koroną uda się wygrać, to będzie to świetne ukoronowanie tak udanej dla jedenastki z Gliwic jesieni. Mecz z kielczanami w niedzielę 11 listopada.

Michał Zichlarz, Gliwice