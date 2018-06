Pogoń Szczecin. 29 zawodników na zgrupowaniu

Przygotowująca się do kolejnego sezonu Ekstraklasy Pogoń Szczecin rozpoczęła zgrupowanie we Wronkach. Bierze w nim udział aż 29 piłkarzy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wattsy w świecie błędów. Wideo Eurosport

To najbliższy Szczecina tak dobry ośrodek przygotowań piłkarskich. Pogoń już przed rokiem trenowała we Wronkach, gdy szkoleniowcem "Portowców" był Maciej Skorża. Teraz Kosta Runjaić także zabrał swoją drużynę do wielkopolskiego ośrodka.

Reklama

Wraz z Runjaicem i jego współpracownikami do autokaru wsiadło 29 piłkarzy Pogoni, w tym także ci, którzy podpisali nowe kontrakty ze szczecińskim klubem: napastnik Soufian Benyamina, pomocnicy Zvonimir Kozulj i obrońcy David Stec i Mariusz Malec. Jest też kilku zawodników zespołów młodzieżowych Pogoni. W grupie trenującej we Wronkach jest aż pięciu bramkarzy. Ten najbardziej doświadczony Łukasz Załuska po kontuzji będzie indywidualnie trenował.

Do autobusu jadącego do Wronek nie wsiadł natomiast duński napastnik Morten Rassmusen. "Duncan" ma z Pogonią kontrakt obowiązujący do końca przyszłego roku, ale prowadzi rozmowy z klubem na temat swej przyszłości.

Pogoń we Wronkach będzie trenowała przez 10 dni. W trakcie obozu rozegra trzy mecze sparingowe: z Chrobrym Głogów (30 czerwca), Hapoelem Ber Szewa (3 lipca) i Lechią Gdańsk (6 lipca).

Po powrocie do Szczecina portowcy mają rozegrać m.in. sparing na własnym stadionie z Unionem Berlin.