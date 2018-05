Pogoń Szczecin. Adam Buksa piłkarzem "Portowców" na stałe

Pogoń Szczecin zdecydowała się na transfer definitywny Adama Buksy z Zagłębia Lubin. Wiosną Buksa grał przy Twardowskiego na zasadzie wypożyczenia. Teraz podpisał kontrakt, który będzie obowiązywał przez trzy najbliższe lata, poinformował klub.

"Buksik" w 2018 roku zagrał dla Pogoni w 12 pojedynkach i zdobył w nich cztery bramki oraz zaliczył dwie asysty przy trafieniach kolegów. Przez kibiców został uznany najlepszym piłkarzem "Portowców" w kwietniu.

"Adam podczas wypożyczenia przekonał nas do tego, by zdecydować się na transfer definitywny. Strzelał ważne gole, dobrze wkomponował się do drużyny i dużo pracuje na boisku. To piłkarz, który ma jeszcze rezerwy i ciągle się rozwija, a to, co zaprezentował wiosną, ma być początkiem jego jeszcze lepszej gry w zbliżającym się sezonie" - powiedział Maciej Stolarczyk, dyrektor sportowy, cytowany na stronie internetowej klubu.

Buksa przyszedł na świat 12 lipca 1996 roku w Krakowie. Jednym z jego atutów na pewno są warunki fizyczne - 21-latek mierzy 191 centymetrów i waży 79 kilogramów. W czasach juniorskich grał w klubach z rodzinnego miasta: Wiśle, Garbarni oraz Hutniku. Będąc piłkarzem Wisły, jeszcze przed 17. urodzinami wystąpił w meczach meczach Młodej Ekstraklasy, w których zdobył... pięć goli. M.in. to zaowocowało transferem do włoskiej Novary Calcio. W klubie występującym wówczas w Serie B Buksa przez rok uczył się piłkarskiego rzemiosła w drużynach młodzieżowych.



Następnie wrócił do Polski i podpisał kontrakt z Lechią Gdańsk, gdzie kilka dni po 18. urodzinach zadebiutował w Lotto Ekstraklasie. Po dwóch latach przeniósł się do innego ekstraklasowego klubu - Zagłębia Lubin, gdzie spędził 1,5 sezonu.



Buksa rozegrał łącznie 58 ekstraklasowych spotkań, w których zdobył dziewięć bramek. Zagrał też w dwóch meczach Pucharu Polski. Zawodnik był reprezentantem Polski w kilku kategoriach wiekowych. Znalazł się w kadrze na młodzieżowe mistrzostwa Europy U-21, które w 2017 roku odbyły się w Polsce, ale w turnieju finałowym nie zagrał.