Pogoń Szczecin. Klub porozumiał się z Genkiem w sprawie Jakuba Piotrowskiego

Pogoń Szczecin i KRC Genk porozumiały się w zakresie wszystkich warunków transferu Jakuba Piotrowskiego do belgijskiego klubu. 1 lipca 2018 roku, po otwarciu okienka transferowego, zawodnik przejdzie do drużyny trzykrotnego mistrza Belgii, poinformowali "Portowcy" na stronie internetowej.

Piotrowski trafił do Pogoni Szczecin jako 16-latek z Wdy Świecie. Dojrzewał piłkarsko w drużynie juniorów starszych i III-ligowych rezerw. Z zespołem juniorów jest wicemistrzem Polski. Jesienią sezonu 2015/16 zadebiutował w Lotto Ekstraklasie, a wiosnę kolejnych rozgrywek spędził na wypożyczeniu w I-ligowym Stomilu Olsztyn. Od początku sezonu 2017/18 stał się ważną postacią pierwszego zespołu "Portowców". Dotąd w Pogoni Piotrowski rozegrał 37 meczów w najwyższej klasie rozgrywkowej oraz pięć spotkań Pucharu Polski. Jest też młodzieżowym reprezentantem kraju.

KRC Genk to trzykrotny mistrz Belgii, czterokrotny zwycięzca Pucharu Belgii oraz zdobywca Superpucharu. W trwających rozgrywkach drużyna zajmuje 5. miejsce w 6-zespołowej grupie mistrzowskiej. Do końca sezonu pozostała jedna kolejka, a przyszły klub Piotrowskiego wciąż ma szanse na udział w kwalifikacjach do Ligi Europejskiej.

