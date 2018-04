Pogoń Szczecin. Kosta Runjaić: Jeszcze niczego nie osiągnęliśmy

Obchodząca 21 kwietnia 70. rocznicę istnienia Pogoń Szczecin zagra tego dnia w Ekstraklasie z Piastem w Gliwicach. „To będzie inny Piast od tego, z którym zremisowaliśmy zimą u siebie” – przestrzegł trener "Portowców" Kosta Runjaić.

To właśnie w meczu z Piastem u siebie, zremisowanym 2-2, Pogoń zdobyła pierwszy punkt pod wodzą niemieckiego trenera. Była wówczas na samym dnie, z potężną stratą do rywali i rozpoczęła tym samym marsz w górę tabeli.

Od tamtego spotkania szczecinianie zdobyli 24 punkty w 14 meczach, a gliwiczanie 13 pkt.

"Nasze sytuacje się zmieniły. Wtedy Piast był przed nami. Teraz my jesteśmy wyżej. Patrząc na tabelę, to im punkty są jeszcze bardziej potrzebne niż nam. Dlatego mobilizują się na to spotkanie. Mieszkają w hotelu i mają specjalne zgrupowanie" - mówił Runjaić przed wyjazdem na Śląsk.

Jego zdaniem Piast jest mocniejszym zespołem w porównaniu z tym, który zremisował w Szczecinie w połowie listopada.

"Wzmocnili się zimą. To dobra drużyna, ale i my także w tym czasie zmieniliśmy się. Przed tygodniem rozegraliśmy bardzo dobry mecz z Bruk-Betem. Podziękowałem swoim piłkarzom, za tak dobry występ. Życzyłbym sobie jedynie więcej jakości w sytuacjach podbramkowych. Zdobyliśmy sporo punktów, mamy pięć punktów przewagi nad strefą spadkową, ale jeszcze niczego nie osiągnęliśmy" - powiedział Niemiec, dodając, że jego drużyna ma możliwości zagrać na wyższym poziomie niż w ostatnim spotkaniu.

Runjaić szanse Pogoni i Piasta na wygranie najbliższego meczu ocenił na po 50 proc.

Odważnie za to, jak zwykle, wypowiada się o tym i kolejnych meczach pomocnik szczecinian Jakub Piotrowski.

"Piast jest zespołem dobrze grającym w defensywie, gorzej w ofensywie. Jednak u siebie są groźni. Jedziemy wywieźć stamtąd punkty. To nie będzie łatwy mecz, ale myślę, że zagramy dobrze, tak jak w większości tegorocznych spotkań. Naszym celem jest wygranie wszystkich meczów w dolnej ósemce" - powiedział Piotrowski po jednym z ostatnich treningów przed wyjazdem do Gliwic.

Spotkanie Piast - Pogoń rozegrane zostanie w Gliwicach w sobotę 21 kwietnia o godz. 15.30.



