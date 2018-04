Pogoń Szczecin. Kosta Runjaić: Legia to coś takiego jak Bayern w Niemczech

W ostatniej kolejce sezonu zasadniczego Ekstraklasy Pogoń Szczecin zmierzy się w sobotę z Legią w Warszawie. „Jeśli zrealizujemy swój plan, gospodarzom nie będzie łatwo” – zapowiada trener szczecinian Kosta Runjaić.

Pogoń do Warszawy pojedzie w niemal pełnym składzie. Zabraknie kontuzjowanego Jarosława Fojuta, z którego brakiem do końca sezonu szkoleniowiec zespołu już się oswoił. Nie będzie także Rafała Murawskiego. Do dyspozycji Runjaicia pozostanie za to reprezentacyjny pomocnik Bułgarii Spas Delew, któremu Komisja Ligi anulowała żółtą kartkę, jaką pokazał mu arbiter w ostatnim meczu ze Śląskiem Wrocław wygranym przez Pogoń 3-2.

Celem szczecinian jest utrzymanie się w lidze, Legia walczy o mistrzostwo. Jednak ostatnie dwa spotkania portowcy wygrali, a wojskowi przegrali. Zespół szczeciński wydaje się być na fali, za to obrońcy tytułu pogrążeni są w kryzysie.

"Chętnie byłbym w takim kryzysie, jaki ma teraz Legia. To bardzo dobry zespół. Nie bez powodu jest na samej górze. Legia to coś takiego jak Bayern Monachium w Niemczech. Co roku chcą zdobyć tytuł. Skazani są na wygrywanie. Ostatnie mecze przegrali, ale takie rzeczy zdarzają się" - przyznał Runjaić.

Bilans Pogoni w Warszawie jest fatalny. Ostatni raz portowcy wygrali przy Łazienkowskiej w 1983 roku (3-2).

"Miałem wówczas 11 lat, a już wiedziałem co to jest Legia. To klub z marką" - powiedział z szacunkiem o rywalach Runjaić, ale dodał: "Każda seria - nawet ta zła - kiedyś musi się skończyć. Jeśli zagramy zgodnie z planem, Legii nie będzie łatwo. Wybiegniemy na murawę mocno zmotywowani. Chcemy pokazać, że stać nas na dobrą piłkę. Ostatnie dwa mecze wygraliśmy, ale w Warszawie musimy zagrać lepiej niż w tych spotkaniach. Jeśli tak się stanie mamy szanse zdobyć punkt, a nawet trzy".

Trener Pogoni nie zdradził taktyki na mecz przeciwko Legii. W ostatnim spotkaniu ze Śląskiem zaskoczył rywali nowym ustawieniem z Ricardo Nunesem - dotychczasowym obrońcą - w roli lewoskrzydłowego oraz Adamem Frączczakiem ustawionym za plecami Mortena Rasmussena. W tej konfiguracji Pogoń zdominowała Śląsk. Strzeliła trzy gole, miała jeszcze kilka okazji na następne.

"Na pewno inaczej zaczniemy przeciwko Legii. Mam pewien pomysł, ale są jeszcze dwa inne warianty. To, co zagraliśmy w dwóch ostatnich meczach nie wystarczy w Warszawie nawet do zdobycia jednego punktu" - zapewnił szkoleniowiec szczecinian.

Pogoń przed ostatnią kolejką sezonu zasadniczego zajmuje 11. miejsce mając na koncie 31 punktów. 22 pkt zdobyła w rundzie rewanżowej, odkąd zespół prowadzi Runjaić. W tym samym czasie Legia zdobyła o jeden punkt więcej.