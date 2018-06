Pogoń Szczecin. Plan sparingów

Piłkarze Pogoni Szczecin rozegrają siedem meczów kontrolnych w ramach przygotowań do nowego sezonu Ekstraklasy.

"Portowcy" kończą urlopy 14 czerwca. Wtedy zawodnicy przejdą badania kontrolne, a następnie rozpoczną treningi. Podopieczni Kosty Runjaicia mają w planach zgrupowanie we Wronkach. Przed startem nowego sezonu Ekstraklasy rozegrają siedem sparingów.



Pierwszym rywale Pogoni będzie Świt Skolwin, a mecz zostanie rozegrany 20 czerwca. Trzy dni później "Portowcy" zmierzą się z Chojniczanką. We Wronkach graczy ze Szczecina czekają pojedynki z Chrobrym Głogów (30.06), Hapoelem Beer Szewa (3.07) i Lechią Gdańsk (6.07). W dwóch ostatnich spotkaniach kontrolnych formę Pogoni sprawdzą zespoły z niemieckiej 2. Bundesligi. Jednym z rywali będzie FC Magdeburg. Sparing odbędzie się 14 lipca w Schoeningen koło Magdeburga bez udziału publiczności. Trwają poszukiwania jeszcze jednego sparingpartnera.

W sezonie 2017/2018 Ekstraklasy Pogoń zajęła 11. miejsce. Nowe rozgrywki "Portowcy" zainaugurują wyjazdowym meczem z Miedzią Legnica. 1. kolejka zaplanowana została na 20-23 lipca.

Plan meczów kontrolnych Pogoni Szczecin:

20.06. Pogoń - Świt Skolwin, g. 18, miejsce do ustalenia (Szczecin lub region)

23.06. Pogoń - Chojniczanka Chojnice, godzina i miejsce do ustalenia (Szczecin lub region)

30.06. Pogoń - Chrobry Głogów, godzina do ustalenia, miejsce: Wronki

03.07. Pogoń - Hapoel Beer Szewa, g. 18, miejsce: Opalenica

06.07. Pogoń - Lechia Gdańsk, miejsce: Wronki

11.07. Pogoń - ? (rywal i miejsce zostanie podane w późniejszym terminie)

14.07. Pogoń - FC Magdeburg, godzina do ustalenia, miejsce: Schoeningen