Pogoń Szczecin sprzedała Adama Gyurcso

Wypożyczony wiosną z Pogoni Szczecin do Hajduka Split Adam Gyurcso pozostanie na stałe piłkarzem drużyny z Chorwacji. Hajduk skorzystał z klauzuli wykupu zawodnika. Pogoń zarobi na nim 400 tys. euro.

Węgierski pomocnik do Pogoni trafił na początku 2016 roku z węgierskiego Videotonu FC Fehervar jako wolny zawodnik. Reprezentował portowy klub przez dwa lata. W tym czasie rozegrał 67 ekstraklasowych meczów, w których strzelił dziewięć bramek. Ponadto wystąpił też w 8 spotkaniach Pucharu Polski, w których zdobył jednego gola.

Zimą jednak trener Kosta Runjaić miał zastrzeżenia do tego zawodnika i zrezygnował z niego. Piłkarz trafił na półroczne wypożyczenie do Hajduka Split. Chorwacki klub zagwarantował też sobie prawo pierwokupu Węgra. Wiosną Gyurcso stał się podstawowym zawodnikiem drużyny. Prezentował znacznie lepszą dyspozycję niż w Szczecinie.

Wystąpił w 15 meczach Hajduka (14 ligowych i jednym pucharowym), w których zdobył sześć bramek. Asystował też przy trafieniach partnerów z zespołu. Z klubem zajął 3. miejsce w lidze oraz awansował do finału Pucharu Chorwacji (Hajduk przegrał w nim z Dynamem Zagrzeb 0-1). Hajduk z Guyrcso w składzie zakwalifikował się do eliminacji Ligi Europejskiej. Chorwacki klub aktywował więc klauzulę wykupu zawodnika. Zgodnie z jej postanowieniami, piłkarz przechodzi do Splitu na zasadzie transferu definitywnego, za który Pogoń otrzyma 400 tysięcy euro.

"Żegnamy Adama i dziękujemy mu za wszystkie dobre mecze w Pogoni. Cieszymy się, że odbudował swoją pozycję w Chorwacji i może tam kontynuować zagraniczną karierę. Na pewno będziemy trzymać za niego kciuki, bo zależy nam na tym, by odchodzący z Pogoni zawodnicy notowali sportowy progres" - skomentował transfer dyrektor sportowy Pogoni Maciej Stolarczyk.



