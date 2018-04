Pogoń Szczecin. Starcie z Sandecją na obchody 70-lecia

Szczególny mecz rozegrany zostanie dzisiaj na stadionie Pogoni. W bardzo ważnym meczu z Sandecją "Portowcy” grają nie tylko o punkty, ale świętują też swoje 70. urodziny. Z tej okazji na stadionie pojawi się komplet ponad 16 tysięcy kibiców.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kamil Drygas po meczu Lech Poznań - Pogoń Szczecin 2-0. Wideo INTERIA.TV

Zobacz szczegóły z Ekstraklasy



Data założenia Pogoni to 21 kwietnia 1948 roku. W grodzie nad Odrą powstał wtedy klub o nazwie Sztorm, z którego później powstała Pogoń. Nazwą i barwami "Portowcy" nawiązali do jednego z największych i najbardziej popularnych przed wojną polskich klubów Pogoni Lwów.

Reklama

Największe sukcesy klubu ze Szczecina, to dwukrotne wicemistrzostwo Polski (1987 i 2001) oraz trzykrotna gra w finale Pucharu Polski (1981, 82 i 2010). Pogoń ma na swoim koncie kilkukrotne występy w europejskich pucharach.



Tydzień temu szczecinianie grali w Gliwicach, więc urodziny będą świętowane u siebie dzisiaj, podczas starcia z beniaminkiem z Nowego Sącza. Na ten mecz od dawna nie ma już biletów. Na stadionie będzie komplet ponad 16 tys. fanów, w tym wielu zaproszonych gości. Ma przyjechać prezes PZPN Zbigniew Boniek, będzie wielu innych byłych świetnych zawodników czy trenerów z 98-letnim Stefanem Żywotko na czele. Ten urodzony we Lwowie szkoleniowiec prowadził Pogoń w połowie lat 60. Należy do niego klubowy rekord w prowadzeniu zespołu, którego był trenerem w latach 1965-69.

Żywotko przez 4,5 roku prowadził drużynę, z którą awansował do Ekstraklasy i do której wprowadził wielu młodych oraz utalentowanych zawodników, jak Zenona Kasztelana czy Czesława Boguszewicza. Potem Żywotko przez 14-lat z wielkimi sukcesami trenował algierski klub JS Kabylie, z którym zdobył... 11 trofeów, w tym dwa klubowe mistrzostwa Afryki!



Dziś zobaczy spotkanie swojej Pogoni.

Na meczu będzie też mieszkający za Oceanem świetny ligowych strzelec sprzed lat Marian Kielec.



Kibiców na mecz mają dowieźć dodatkowe autobusy. Przy Twardowskiego dawno nie było bowiem takiej frekwencji, jaka będzie dzisiaj wieczorem. Mecz szczecińskiego zespołu z Sandecją ma duże znaczenie dla układu tabeli w grupie spadkowej. Po 33 kolejkach Pogoń jest 12 z 35 pkt. na koncie. Jedenastka z Małopolski zamyka z kolei tabelę z 28 punktami i spotkanie w Szczecinie jest kolejnym starciem z cyklu o być, albo nie być. Początek meczu o godzinie 18.

Michał Zichlarz